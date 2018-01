Biglietti Mondiali calcio Russia 2018: quanto costano e come acquistarli. Tutte le informazioni utili

La vendita dei biglietti per i Mondiali 2018 di calcio procede a gonfie vele. La rassegna iridata si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio e in Russia fervono i preparati per ospitare l’evento sportivo più importante dell’anno insieme alle Olimpiadi Invernali: un mese di assoluto spettacolo, le migliori 32 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo, divertimento assicurato e grandi partite in programma. I tanti tifosi e appassionati hanno già incominciato la caccia al biglietto per poter assistere dal vivo alle partite più interessanti: pensiamo ad alcuni big match della fase a gironi, agli incroci sulla carta più appetibili della fase a eliminazione diretta ma soprattutto sale la febbre per la Finale di Mosca in programma domenica 15 luglio, un evento davvero imperdibile.

La vendita dei biglietti dei Mondiali 2018 di calcio si svolge attraverso tre fasi, dunque i vari tagliandi vengono messi in circolazioni soltanto in determinate trance e non vengono esauriti immediatamente. La prima fase, incominciata il 14 settembre, si è conclusa il 28 novembre: l’acquisto era totalmente al buio visto che non si conoscevano ancora i gironi e dunque i vari abbinamenti, anzi non era nemmeno terminato il percorso di qualificazione. La seconda fase è invece iniziata il 5 dicembre: fino al 31 gennaio l’assegnazione dei biglietti sarà casuale tra le varie persone che hanno espresso il desiderio di comprarle, dal 13 marzo al 3 aprile ci si baserà invece sul meccanismo “first come, first served” (chi prima arriva meglio alloggia, giusto per intenderci). Poi il last minute dal 18 aprile al 15 luglio.

Naturalmente i costi dei biglietti per assistere ai Mondiali 2018 di calcio sono variabili in base all’importanza della partita, al posto scelto, alla data di prenotazione, alla città in cui si svolge l’incontro: si passa da poche decine di euro a migliaia di euro per la Finale in tribuna centrale.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DEI MONDIALI 2018 E TUTTI I PREZZI:

I biglietti per i Mondiali 2018 di calcio si possono acquistare tramite il sito della FIFA, ma anche tramite la piattaforma viagogo.it dove potrete trovare i tickets di moltissimi incontri e procedere con l’acquisto diretto sfruttando prezzi vantaggiosi e convenienti. Altrimenti sfruttate l’occasione per fare un bel viaggio in Russia: biglietto con soggiorno e tour per il Paese, formule molto praticate dalle varie agenzia di viaggio. E l’assenza dell’Italia potrebbe anche essere favorevole per le vostre tasche.

