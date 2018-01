Biathlon, Staffetta Ruhpolding 2018 – Italia seconda, le parole delle azzurre. Sanfilippo: “Ho tirato fuori gli attributi”. Vittozzi: “Bello fino alla fine”

L’Italia ha conquistato un eccezionale secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Fisi.

Lisa Vittozzi: “E stato bello fino all’ultimo, ci credevamo non era facile, siamo sempre più vicine al top, è stata una gara praticamente perfetta al poligono, Personalmente dopo Oberhof ho commesso troppi errori per meritare di rimanere nelle prime posizioni, pre quanto mi riguarda preferisco rimanere davanti e pensare al mio ritmo anziché dovere recuperare perché vado in affanno. Così sono tornata a curare meglio il mio tiro, so che posso giocarmi la vittoria in ogni occasione“.

Federica Sanfilippo: “Dovevo tirare fuori gli attributi per la squadra e l’ho fatto. Siamo state positive dai primi metri fino al traguardo, questo era un quartetto inedito ma abbiamo fatto bene ugualmente. E’ stata una bella battaglia sportiva con la Dahlmeier, ci ho provato a rimanere a contatto anche se sapevo che era superiore sugli sci. Ho fatto vedere a me stessa che sono capace di tirare fuori una bella gara, adesso il pensiero positivo deve correre fino a settimana prossima ad Anterselva e poi alle Olimpiadi“.

Nicole Gontier: “Dopo due anni di risultati abbastanza neri è stata un’emozione grande, queste sensazioni era tanto tempo che non le sentivo. Oggi festeggiare tutti insieme è la cosa più bella, devo ancora sistemare qualcosina al poligono, piano piano penso di riuscire ad arrivarci. Era un po’ di tempo che non correvo in Coppa del mondo, sono ritornata recentemente e tutte le compagne sono state fantastiche, ringrazio la squadra e tutti gli allenatori che mi stanno aiutando nel migliore dei modi“.