Biathlon, IBU Cup Arber 2018: Nadine Horchler vince la 15km sulle nevi di casa davanti a Brun-Lie e Weidel, attardate le italiane

Nadine Horchler fa sua la 15km individuale di Arber valevole per la IBU Cup di biathlon 2018. La tedesca ha completato una prova solida sugli sci ed impeccabile al poligono, precedendo la norvegese Thekla Brun-Lie e la tedesca Anna Weidl. Attardate le italiane, con Karin Oberhofer venticisettesima e Ginevra Rocchia trentraquattresima.

Come detto, quindi, Horchler ha vinto la 15km sulle nevi di casa grazie al tempo complessivo di 46:59.8 e, soprattutto, al 20/20 al poligono. Questa precisione le ha permesso di sopravanzare Brun-Lie di 11.0 secondi che, senza l’errore commesso, avrebbe vinto in scioltezza. Completa il podio la seconda tedesca Weidel a 25.5 secondi, anch’essa grazie ad un 20/20 per quanto riguarda gli spari. Al quarto posto ancora una norvegese, Hilde Fenne, che si mangia le mani per i tre errori commessi al poligono che la mandano a 1:16 di distacco dalla vetta e le tolgono una vittoria che poteva essere possibile. Quinta posizione per l’americana Emily Dreissigacker che, senza errori, accusa due minuti esatti da Horchler, davanti alla terza padrona di casa, Luise Kummer, sesta a 2:39 (con due errori). Alle loro spalle la terza norvegese, Sigrid Bilstad Neraasen, la svizzera Irene Cadurisch a 2:54 (con tre errori), la quarta norvegese Jenny Enodd a 2:56, la quarta tedesca Janina Hettich a 2:57, la statunitense Maddie Phaneuf a 2:58, e le due ucraine Marila Panfilova a 3:01 e Olga Abramova a 3:13 ma con ben 4 errori al poligono. Più staccate le nostre rappresentanti, con Oberhofer ventiseiesima a 5:08 dalla vetta, per colpa di ben 5 errori, e Rocchia trentatreesima a 5:47 (con 2 errori).

In classifica generale poche novità viste anche le tante assenze e la leadership della russa Uliana Kaisheva rimane assolutamente salda e tranquilla.

CLASSIFICA GENERALE IBU CUP 2018

1 KAISHEVA Uliana RUS 404 2 HORCHLER Karolin GER 272 3 HORCHLER Nadine GER 271 4 USLUGINA Irina RUS 240 5 ZHURAVOK Yuliia UKR 237 6 BRUN-LIE Thekla NOR 214 7 KUMMER Luise GER 210 8 CHEVALIER Chloe FRA 206 9 ABRAMOVA Olga UKR 204 10 ZAGORUIKO Anastasia RUS 190 11 REZTSOVA Kristina RUS 184 12 HOEGBERG Elisabeth SWE 182 13 GONTIER Nicole ITA 177

63 OBERHOFER Karin ITALY 39

96 ROCCHIA Ginevra ITALY 10













