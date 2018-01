Biathlon, Europei Val Ridanna 2018: Alexia Runggaldier argento nell’individuale! Tra gli uomini si impone Felix Leitner

Nella giornata odierna si sono aperti in Val Ridanna gli Europei 2018 di biathlon. In programma le prove individuali, rispettivamente 20 chilometri per gli uomini e 15 per le donne. Andiamo a vedere quanto successo in questa prima giornata di gare sul territorio italiano che ha visto protagonista anche la squadra azzurra con la prima medaglia di Alexia Runggalier.

Tra gli uomini, andando in ordine cronologico, successo per l’austriaco Felix Leitner, che nonostante un errore all’ultimo poligono ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in una gara in cui le prove senza errori sono state davvero poche. Già nei 30 in Coppa del Mondo nella stagione in corso proprio in un’individuale, ad Oestersund, può ritenersi soddisfatto dopo un periodo in cui non aveva trovato risultati di peso. Seconda posizione, con un distacco di 43”, per il ceco Tomas Krupcik, mentre il tedesco Philipp Horn ha chiuso sul terzo gradino del podio. Entrambi hanno commesso un errore al pari di Leitner. Quarto il bulgaro Anev (2 errori), mentre lo slovacco Otcenas si è classificato al quinto posto.

Il migliore degli italiani sul traguardo è stato Rudy Zini, 25esimo con un errore, mentre tutti gli altri sono rimasti più attardati. Saverio Zini ha chiuso 59esimo con 4′ di penalità mentre Pietro Dutto con un errore in più ha ottenuto il 61esimo tempo. Oltre la 90esima posizione Andreas Plaickner.

La soddisfazione più grande per la squadra italiana, però, è arrivata dalla gara femminile. Alexia Runggaldier, infatti, ha conquistato un’ottima medaglia d’argento, che conferma una condizione di forma in crescita dopo il mese di dicembre e l’inizio di gennaio caratterizzati da alcuni problemi fisici che l’avevano tenuta lontana dalle gare. L’azzurra ha sfruttato al meglio le sue doti al poligono e ha coperto tutti e 20 i bersagli evitando penalità, dando anche una risposta importante in vista dei Giochi Olimpici. Davanti a lei solo la giovane francese Chloe Chevalier, che pur con un errore ha tenuto un passo sugli sci stretti migliore rispetto all’azzurra andando a conquistare la medaglia d’oro. Terza la russa Victoria Slivko, uscita vincente da un duello a distanza con l’ucraina Zhuravok, quarta per mezzo secondo davanti alla connazionale Varvynets.

Seconda azzurra sul traguardo Karin Oberhofer, 17esima. La neomamma ha confermato di non aver ancora trovato la forma migliore, pagando anche i tre bersagli mancati che l’hanno penalizzata. Più attardata la giovane Ginevra Rocchia, che con 6 errori si è classificata 72esima.













