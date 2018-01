Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo delle gare della settimana

Con il nuovo anno torna finalmente la Coppa del Mondo di biathlon. Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 incombono e gli atleti hanno avuto il tempo di ricaricare le batterie e lavorare su quegli aspetti che poco hanno convinto nella prima metà di stagione. Si riparte da Oberhof, in Germania, con una settimana davvero ricca di gare. Riparte il duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe al maschile, mentre tra le donne proseguirà una stagione davvero entusiasmante con tante atlete pronte a lottare per le medaglie. Una lotta in cui Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono state brave ad inserirsi.

Il weekend di Oberhof comincerà giovedì 4 gennaio con la sprint femminile. Il giorno dopo sarà la volta della gara maschile mentre il 6 ci saranno i due inseguimenti. Domenica 7, poi, gran finale con le due staffette. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player, con la possibilità di seguire tutto in diretta anche Eurovisionsports, offerto dalla IBU.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE di tutte le gare del weekend di Oberhof.

Programma, orari e tv della Coppa del Mondo di biathlon ad Oberhof

Giovedì 4 gennaio

ore 12.30 Sprint 7.5 km femminile

Venerdì 5 gennaio

ore 14.15 Sprint 10 km maschile

Sabato 6 gennaio

ore 12.15 Inseguimento 10 km femminile

ore 15.00 Inseguimento 10 km maschile

Domenica 7 gennaio

ore 11.30 Staffetta 4×6 km femminile

ore 14.30 Staffetta 4×7.5 km maschile













Foto: FISI