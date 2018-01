Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana in Italia

La Coppa del Mondo 2018 di biathlon è pronta per sbarcare in Italia con il consueto appuntamento di Anterselva: dal 18 al 21 gennaio ci sarà da divertirsi in Alto Adige con una grande classica di questo sport. Si preannuncia una folla oceanica per assistere allo spettacolo che le grandi stelle sapranno garantire tra neve e poligono: l’anello di Anterselva regalerà tantissime emozioni come ci ha abituato nel corso degli anni.

L’Italia spera di festeggiare insieme ai proprio campioni. Dorothea Wierer è in uno stato di forma davvero pazzesco ma anche Lisa Vittozzi e Lukas Hofer non si tireranno indietro a caccia di un podio o addirittura della vittoria. Programma davvero ricchissimo e riservato esclusivamente alle prove individuali visto che le staffette non sono previste: sprint, inseguimento e mass start. Si incomincia giovedì 18 gennaio con la prova più rapida riservata alle donne, poi il giorno dopo spazio agli uomini. Sabato sono invece in calendario le gare a inseguimento, gran chiusura nella giornata di domenica con le prove con partenza in linea. Fourcade, Boe, Dahlmeier, Vitkova, Makarainen e tanti altri big sono pronti per regalarci grandi emozioni.

Di seguito il programma dettagliato, tutte le date e gli orari d’inizio delle varie gare della tappa di Anterselva valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e su RaiSport (in base alle disponibilità di palinsesto e alla contemporaneità con altri eventi); in diretta streaming su Sky Go, su Eurosport Player, sul sito della Rai (sempre in base a disponibilità) e sul sito dell’Ibu; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 18 GENNAIO:

14.15 Sprint femminile

VENERDI’ 19 GENNAIO:

14.15 Sprint maschile

SABATO 20 GENNAIO:

13.15 Inseguimento femminile

15.00 Inseguimento maschile

DOMENICA 21 GENNAIO:

12.30 Mass start femminile

14.45 Mass start maschile