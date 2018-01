Basket, Eurolega 2018: Olimpia Milano-Unicaja Malaga. Programma, orari e tv

Mercoledì l’AX Armani Exchange Olimpia Milano sarà nuovamente impegnata nell’Eurolega 2018 per il 18esimo turno della stagione regolare: al Mediolanum Forum di Assago arriva l’Unicaja Malaga, altra squadra che al momento è fuori dalle migliori 8 squadre della competizione. Con otto sconfitte negli ultimi nove incontri, per l’Olimpia sembra ormai impossibile qualificarsi alla prossima fase e solo una vittoria terrebbe aperte le flebili speranze di strappare una qualificazione che al momento sembra fuori dalla portata di una squadra in netta difficoltà. Il Malaga è il terzo peggior attacco dell’Eurolega, ma Milano concede più punti di qualsiasi altra squadra e l’inversione di marcia, prima che in attacco, deve avvenire in difesa e nella gestione dei momenti della partita.

Il match inizierà alle 20.45 di mercoledì 17 gennaio: al momento non è prevista copertura sui canali TV di Eurosport, ma la partita sarà disponibile in Streaming su Eurosport Player, servizio in abbonamento.

Come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta scritta del match del Forum per non perdervi nemmeno un punto.













Credit: Ciamillo