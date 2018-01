Basket, TOP 16 Eurocup 2018: rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare, Torino crolla in Lituania

Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per la fase successiva.

Una pazzesca rimonta quella di Reggio Emilia in un meraviglioso ultimo quarto, chiuso con un parziale di 26-15. Il protagonista è sempre Amedeo Della Valle, top scorer del match con 21 punti e mattatore della rimonta degli ultimi dieci minuti. Un finale da brividi con i russi che si sono avvicinati con due triple in pochissimi secondi. Decisivo il fallo antisportivo fischiato a 20 secondi dalla fine su Reynolds.

Serata amarissima, invece, per la Dolomiti Energia Trento. La sconfitta dopo due tempi supplementari contro il Buducnost Podgoria (105-106) praticamente elimina dalla competizione la squadra di Buscaglia, che ora deve sperare in un autentico miracolo per qualificarsi. Una partita semplicemente pazzesca e con emozioni incredibili nei due overtime. Incredibile ciò che è successo a fine primo tempo supplementare: il Buducnost aveva segnato il canestro della vittoria, ma il cronometro della partita si è bloccato a tre secondi dal termine e dunque gli arbitri non sono stati in grado di poter convalidare il canestro. Tutto rimandato dunque al secondo supplementare: Shields ad un secondo dalla fine sembrava regalare la vittoria a Trento, ma uno sciagurato fallo di Gomes su Nikolic a tempo praticamente scaduto ha regalato due liberi al giocatore del Buducnost. Il 2/2 gela i tifosi di Trento ed elimina praticamente la Dolomiti.

Crolla totalmente in Lituania la Fiat Torino. Il Lietuvos domina la squadra di coach Recalcati e vince agevolmente per 101-68. Una partita mai in discussione con i piemontesi che si sono trovati sotto di 16 punti già alla fine del primo quarto e poi di 24 all’intervallo. Un ko che certifica il momento di totale confusione di Torino dopo le dimissioni di Luca Banchi e l’arrivo in panchina di Carlo Recalcati. Torino comunque non è eliminata e si giocherà la qualificazione nelle prossime due partite contro Bayern Monaco e Zenit San Pietroburgo.

Questi i tabellini delle partite

LIETUVOS RYTAS VILNIUS – FIAT TORINO 101-68 (30-14; 24-16; 23-23; 24-15)

Lietuvos: Echodas 22, Magden 15, Baron 14

Torino: Vujacic 14, Washington 12, Iannuzzi 10

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – BUDUCNOST PODGORICA 105-106 (22-20; 19-26; 23-11; 18-25; 12-12; 11-12)

Trento: Forray 24 Shields 16, Hogue 15

Buducnost: Gordic 23, Ivanovic 20, Nikolic 15

GRISSIN BON REGGIO EMILIA – UNICS KAZAN 76-75 (17-30; 21-15; 12-15; 26-15)

Reggio Emilia: Della Valle 21, Wright 17, Cervi 7

Kazan: Lasme 18, Colon 17, Ejim 13













Credit: Ciamillo