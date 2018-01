Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 16a giornata. I “soliti” Aradori e Della Valle. Parrillo e Tambone protagonisti, bene Crosariol e Magro

La Serie A di basket ha completato la sua prima parte di stagione ed è iniziato il girone di ritorno. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani della 16a giornata.

Salvatore Parrillo: il protagonista un po’ a sorpresa. E’ l’uomo chiave della rimonta di Cantù nell’ultimo quarto contro Sassari. Otto punti in dieci minuti (saranno 11 alla fine), che portano la sfida al supplementare. Un successo importantissimo anche in chiave playoff per la Red October e c’è sicuramente la firma di Parrillo su questi due punti in classifica.

Andrea Crosariol: se Parrillo è stato l’uomo dell’ultimo quarto, il centro azzurro ha offerto una prestazione solida nell’arco di tutto l’incontro. Alla fine sono 14 punti a referto e l’ennesima ottima prestazione per uno dei migliori lunghi italiani del campionato. Cantù ringrazia il suo centro e continua a stupire in campionato.

Achille Polonara: Sassari è in crisi e la Dinamo è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Un momento davvero difficile della stagione dei sardi, rimasti anche fuori dalle Final Eight di Coppa Italia. In questo momento coach Pasquini può aggrapparsi a poche certezze e senza dubbio l’ala azzurra è una di queste. Anche contro Cantù una prova di grande sostanza su tutti i lati del campo e chiusa con 14 punti, 6 assist e 5 rimbalzi

Amedeo Della Valle: dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative, il campionato di Reggio Emilia potrebbe subire una svolta importante proprio nella prima di ritorno. Contro Avellino arriva un successo molto importante e che bissa quello prestigioso in Eurocup in casa dello Unics Kazan. Anche sabato sera il grande protagonista è stato il solito Della Valle, top scorer dei suoi con 19 punti

Antonio Iannuzzi: Torino è in pieno caos dopo le clamorose dimissioni di coach Luca Banchi (è arrivato Carlo Recalcati) e forse non c’era peggior avversario di una Enel Brinidisi in ottima forma nell’ultimo periodo. Non è bastata, dunque, una grande prova del lungo italiano, che ha messo a referto 15 punti ed è stato probabilmente il migliore dei piemontesi.

Pietro Aradori: tra Bologna e Trento non c’è stata solo la clamorosa rissa che sicuramente caratterizzato in negativo questa prima giornata di ritorno, ma si è anche giocato e ha vinto la Virtus. Il grande protagonista è stato ancora una volta Aradori, che ha chiuso il suo incontro con 19 punti per un successo davvero importante per la squadra di coach Ramagli.

Diego Flaccadori: Trento prosegue nella sua stagione di alti e bassi e continua a restare attualmente fuori dalla zona playoff. In quello che era uno scontro diretto contro Bologna è arrivata una sconfitta che potrebbe pesare per il futuro, nonostante un’ottima partita da 15 punti di Flaccadori.

Matteo Tambone: la sorpresa della giornata è senza dubbio il colpo di Varese in casa di Venezia. Una vittoria fondamentale per la lotta salvezza, con i lombardi che allontanano l’ultimo posto e tornano a vincere dopo cinque sconfitte di fila. Grandissimo protagonista è proprio Tambone con i suoi pesantissimi 17 punti a referto.

Daniele Magro: ci sono partite in cui i punti valgono assolutamente doppio e quella tra Pistoia e Capo d’Orlando era una di queste. Ha vinto la The Flexx molto nettamente, confermando la crisi dei siciliani, grazie ad una bellissima prestazione del centro italiano, che ha chiuso con 15 punti e 8 rimbalzi.













