Basket, Serie A 2018: colpo Mindaugas Kuzminskas per l’Olimpia Milano!

L’Olimpia Milano ha comunicato con una nota sul suo sito ufficiale di aver ingaggiato il lituano Mindaugas Kuzminskas, ala di 2.05m che ha militato fino a poche settimane fa nei New York Knicks. Si tratta di un rinforzo notevole per la squadra di Simone Pianigiani, che ha acquistato un giocatore duttile, letale sul perimetro ma altrettanto capace di sfruttare i suoi centimetri per giocare spalle a canestro. Il 28enne indosserà la maglia numero 19 e potrà essere impiegato sia in Italia che in Eurolega.

Un rinforzo con cui Milano spera di dare una scossa alla sua stagione. Mentre in campionato l’EA7 è seconda alle spalle della capolista Brescia, in Europa la situazione è più complessa, dal momento che l’Olimpia ha perso sei delle ultime sette partite disputate e dopo la fine del girone d’andata naviga all’ultimo posto della classifica, con l’obiettivo playoff che si fa sempre più lontano.

Nato a Vilnius, Kuzminskas è cresciuto tra le fila dello Zalgiris Kaunas, con cui ha giocato fino al 2013. Nella stagione successiva, invece, si è trasferito in Spagna all’Unicaja Malaga, dove è avvenuto il salto di qualità con la definitiva maturazione, trascinando la squadre alle semifinali della Liga e alla finale in Supercoppa. Non solo, il lituano è stato protagonista anche in Eurolega, chiudendo la stagione 2015-16 con 12.0 punti di media con il 54.9% da due e il 37.7% da tre. Kuzminskas è quindi volato ai New York Knicks lo scorso anno, giocando 68 partite nel suo anno da rookie con 6.3 punti di media in 14.9 minuti di impiego, venendo rilasciato a novembre 2017. Con la maglia della Lituania ha vinto l’argento agli Europei nel 2013 e 2015, oltre ad aver partecipato a quelli del 2017, alle Olimpiadi di Rio e ai Mondiali 2014.













Credit: Ciamillo