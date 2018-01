Basket femminile, Serie A1 2018: Venezia supera San Martino, scivolone per Lucca

Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei Givova Dike Napoli, squadra comunque insidiosa. Alle sue spalle, sorride l’Umana Reyer Venezia, che nel big match ha superato 66-59 il Fila San Martino, che poco ha potuto contro la formazione veneta, perfetta nel leggere il momento della partita e piazzare l’allungo decisivo nel terzo quarto. A questo punto, la Reyer è l’unica inseguitrice di Schio con 4 punti di ritardo, comunque difficili da recuperare.

Come accennato, sconfitta per il Fila San Martino, ma soprattutto per la Gesam Gas&Luce Lucca, che pur in casa è uscita sconfitta dalla sfida con la Fixi Piramis Torino, squadra che con questa vittoria è terzultima in classifica. Con questo passo falso, la squadra toscana ha perso due punti fondamentali da Schio e Venezia, senza riuscire ad allungare su San Martino, che a sua volta ha perso, ma quantomeno nello scontro diretto con Venezia. Negli altri due match di giornata, netta vittoria del Passalacqua Trasporti Ragusa sulla Meccanica Nova Vigarano 79-62, mentre il Broni ha sconfitto il Treofan Battipaglia 71-65.

I risultati

Treofan Battipaglia – Pall. Femm. Broni 93 65 – 71 14/01

18:00 Passalacqua Trasporti Ragusa – Meccanica Nova Vigarano 79 – 62 14/01

18:00 Umana Reyer Venezia – Fila San Martino 66 – 59 14/01

18:00 Famila Wuber Schio – Saces Mapei Givova Dike Napoli 77 – 65 14/01

18:00 Gesam Gas&Luce Lucca – Fixi Piramis Torino 67 – 70 14/01

18:00

La classifica aggiornata

Posizione Squadra Punti Giocate Vinte Punti F Punti S 1 Famila Wuber Schio 24 14 12 2 1052 830 2 Umana Reyer Venezia 20 14 10 4 957 844 3 Gesam Gas&Luce Lucca 18 14 9 5 971 914 4 Fila San Martino 16 13 8 5 881 863 5 Passalacqua Trasporti Ragusa 16 13 8 5 910 827 6 Saces Mapei Givova Dike Napoli 14 14 7 7 947 900 7 Pall. Femm. Broni 93 10 14 5 9 816 967 8 Fixi Piramis Torino 10 14 5 9 880 984 9 Meccanica Nova Vigarano 8 14 4 10 909 990 10 Treofan Battipaglia 2 14 1 13 836 1040













