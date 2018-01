Basket femminile, Eurolega 2018: Schio crolla nel finale e perde in casa contro il Wisla

Serviva una vittoria al Famila Schio nell’undicesima giornata di Eurolega. Purtroppo la squadra veneta non è riuscita a centrare l’obiettivo, cadendo in casa per 68-59 contro la formazione polacca del Wisla Can-Pack. Un ko che non pregiudica comunque il passaggio del turno per la squadra italiana, che si trova ancora al quarto posto e nella prossima trasferta a Montpellier deve assolutamente vincere.

Al Famila non bastano i 20 punti di Isabelle Yacoubou, con la squadra di coach Pierre Vincent che ha dovuto fare ancora a meno dell’infortunata Cecilia Zandalasini. Decisiva per il Wisla la spagnola Leonor Rodriguez, miglior marcatrice dell’incontro con 21 punti.

Sfida equilibrata e che si è decisa solamente nel finale di partita. Un continuo botta e risposta tra le due squadre per quasi 38 minuti con parziali prima in favore di Schio e poi del Wisla. Negli ultimi minuti è Rodriguez ad essere decisiva con la tripla che spegne tutte le speranze di Schio e regala un successo importante al Wisla, che può ancora lottare per la qualificazione in Eurocup.

Questo il tabellino della partita

FAMILA SCHIO – WISLA CAN-PACK 59-68 (12-12; 16-20; 16-14; 15-22)

Schio: Yacoubou 20, Gatti, Miyem 11, Tagliamento 3, Anderson 11, Masciadri, Hruscakova 5, Zandalasini, Ngo Ndjock, Dotto 5, Macchi 4

Wisla: Rodriguez 21, Zietara 9, Reid 7, Niedzwiedzka, Abdi 2, Greinacher 6, Suknarowska, Parker 18, Rodocaj 5, Labuckiene

Credit: Ciamillo