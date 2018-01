Basket, Eurolega 2018: è un disastro per l’Olimpia Milano. Il CSKA Mosca passeggia al Forum

L’Eurolega dell’Olimpia Milano assume contorni sempre più disastrosi. Per la squadra di Simone Pianigiani è arrivata un’altra sonora sconfitta, per 81-107 contro il CSKA Mosca. Certo, vincere era un’impresa, contro la miglior squadra della competizione, ma le cose viste in campo hanno confermato le difficoltà in Europa dell’Armani Exchange, all’ottava sconfitta nelle ultime nove partite, la quarta consecutiva. Con poche idee e solo con la voglia, i giocatori milanesi non hanno potuto nulla contro l’armata russa. I playoff sono sempre più un miraggio.

Le difficoltà di Milano sono evidenti sin dall’avvio di partita. I giocatori di Pianigiani sbattono più volte sul muro difensivo di Kurbanov, Hunter e Clyburn, che fanno valere fisico e centimetri al centro dell’area. L’Olimpia riesce però rapidamente a trovare le contromisure, andando a segno dall’arco con Bertans e Micov e con l’alleyoop di Tarczewski. Sono giocate estemporanee, però, perché ben presto viene fuori la migliore organizzazione offensiva del CSKA. E soprattutto le falle difensive dell’Armani. I russi fanno girare il pallone trovando sempre l’uomo libero, punendo ogni minimo errore dei padroni di casa. Non solo, a questo si aggiungono le palle perse (7 dopo due quarti) e una superiorità a rimbalzo piuttosto netta (16 rimbalzi a 10 per il CSKA all’intervallo). In avvio di secondo quarto la scossa la dà l’insospettabile M’baye, ma basta un niente perché gli ospiti volino via, con un Nando De Colo sugli scudi (15 punti all’intervallo). La tripla del francese allo scadere fissa il 36-50 dell’intervallo ed è una mazzata per il morale milanese.

L’inizio di terzo quarto fa ben sperare il pubblico del Forum. Milano approfitta a piene mani di un passaggio a vuoto del CSKA, che concede qualcosa tra errori al tiro e palle perse. Le triple di Bertans e Kuzminskas portano l’Armani a contatto, fino al -6 (54-60). Qui la partita si innervosisce: qualche non fischio degli arbitri indurisce il match e gli animi si scaldano. Ne fanno le spese Hines e Tarczewski, che si beccano un tecnico a testa. Soprattutto ne fa le spese Milano, perché la bagarre risveglia un sonnolento CSKA. Rodriguez e Clyburn portano Mosca di nuovo in fuga e all’inizio del quarto periodo confezionano l’allungo decisivo. Sull’ennesima palla persa, le mura dell’Olimpia crollano definitivamente: i russi, implacabili, proseguono la mattanza fino all’81-107 finale.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano – CSKA Mosca 81-107 (15-23, 21-27, 25-27, 20-30)

Milano: Goudelock, Micov 9, Kalnietis 6, Tarczewski 17, Kuzminskas 6, Cinciarini 6, Cusin, Abass, M’Baye 13, Bertans 15, Jerrells 4, Gudaitis 5

Mosca: De Colo 24, Fridzon 7, Antonov 4, Korobkov 2, Rodriguez 15, Vorontsevich n.e., Clyburn 15, Higgins 12, Khryapa 2, Kurbanov 11, Hines 8, Hunter 7













