Basket, Eurolega 2018: l’Olympiacos è troppo forte, altra sconfitta per Milano

Non decolla l’Eurolega 2017-2018 dell’AX Armani Exchange Milano. Nel 16esimo turno, la formazione meneghina ha trovato la sconfitta numero 12 della competizione europea, senza mai entrare in partita contro l’Olympiacos Pireo, che si è dimostrata troppo forte come suggeriva anche la posizione di classifica delle due squadre, praticamente agli antipodi.

Sin dai primi minuti, l’Olympiacos ha trovato con facilità la via del canestro: con 4 triple in rapida successione, è riuscita a prendere un buon margine di vantaggio già prima della metà del primo quarto di gioco. Milano, a quel punto, è riuscita a portare una prima reazione, che però è servita solamente a limitare i danni e fermare la fuga dei greci. Il parziale, in ogni caso, recitava 26-17. La musica non è cambiata nella seconda frazione di gioco, in cui addirittura il margine dei padroni di casa è decollato fino a toccare e superare i 15 punti. All’intervallo greci avanti per 48-34.

L’Olympiacos, da quel momento in poi, ha potuto gestire il match e i pochi momenti in cui l’Olimpia sembrava poter provare a rientrare in lotta per il successo parziale. Con il passare dei minuti, però, è sembrata sempre più chiara la superiorità dei padroni di casa, che al momento sono tra le migliori squadre dell’intera competizione. All’inizio dell’ultimo quarto il distacco è arrivato anche a 17 punti, e solo negli ultimi 10′ la formazione meneghina è riuscita a limitare i danni, tornando anche a -5 nel finale ma senza mai avere davvero la possibilità di provare a chiudere in maniera definitiva il buco. Il match si è chiuso con il punteggio di 87-80.

In una serata per gran parte da dimenticare per le proporzioni di quanto subito nei primi tre quarti, l’Olimpia può almeno consolarsi con i 20 segnati da Andrew Goudelock, il miglior marcatore del match. Sempre per Milano, Kuzminskas e Tarczewski sono arrivati a quota 12, mentre tra le file dell’Olympiacos da segnalare i 15 punti a testa di Papanikoloau e Wiltjer, mentre Spanoulis ha dato il suo apporto con 14 punti.

IL TABELLINO

OLYMPIACOS PIREO – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 87-70 (26-17, 22-17, 22-19, 17-27)

Olympiacos: McLean 6, Toliopoulos 0, Papapetrou 11, Spanoulis 14, Milutinov 8, Strelnieks 0, printezis 7, Papanikolaou 15, Mantzaris 8,Bogris 1, Wiltjer 15, Thompson 2

Milano: Goudelock 20,Micov 11, Pascolo, Kalnietis 3,tarczewski 12,Kuzminskas 12, Cinciarini 2, Cusin 0, Abass 0, M’Baye 0, Theodore 5, Jerrels 15













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo