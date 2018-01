Basket, Eurocup 2018: Reggio Emilia corsara a Kazan. Grissin Bon vittoriosa per 71-69

A metà della seconda fase a gironi dell’Eurocup di basket 2017-2018, la Grissin Bon Reggio Emilia può sorridere: grazie al successo in esterna di oggi in casa dell’UNICS Kazan, la Reggiana è salita a quota 2 vittorie in 3 partite e può sognare la qualificazione alla Final8 con eliminazione diretta.

Il match, nonostante un andamento ondivago, è stato piuttosto equilibrato. Nel primo quarto, Reggio Emilia è riuscita a fare la differenza con un parziale da 21-12, spendendosi molto bene in difesa. Nel secondo, però, i padroni di casa hanno ricucito il buco, portandosi a -1 prima dell’intervallo lungo tra il secondo e il terzo quarto. Risultato in bilico anche nella terza e nella quarta frazione di gioco, pur con qualche allungo. Il Kazan tocca il +6 nel terzo quarto, mentre i biancorossi provano la fuga andando a +7 nell’ultimo periodo. I padroni di casa, però, rimontano e arrivano davanti agli ultimi 20”. Qui la freddezza prima di Della Valle e poi di White ai tiri liberi ha permesso a Reggio Emilia di tornare in vantaggio e di ottenere un successo fondamentale per la qualificazione al prossimo turno con due punti di scarto, 71-69.

Lo stesso White, autore dell’ultimo canestro, è stato il miglior realizzatore della squadra con 16 punti, 12 dei quali maturati grazie ad un ottimo 4/4 da tre. Positivo anche l’apporto di Amedeo Della Valle con 13 punti uscendo dalla panchina, e Wright, 13 anche per lui.

IL TABELLINO

Unics Kazan – Grissin Bon Reggio Emilia 69-71 (12-21; 36-37; 52-55)

UNICS KAZAN: Ejim 6, Ndour 7, Ponkrashov 4, Colom 12, Shukhovtcov, Lasme 13, Smith 15, Trushkin, Lockett 6, Sergeev, Andusic 2, Kolesnikov. Allenatore: Priftis.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini, Wright 13, Bonacini, Candi 3, Della Valle 13, White 16, Reynolds 8, Markoishvili 12, Cervi 2, Nevels 2, Llompart 2. Allenatore: Menetti.













