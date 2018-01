Volley femminile, Serie A1 – 15^ giornata: Conegliano-Novara, nuova sfida a distanza. Derby per Scandicci e Monza

Turno infrasettimanale per la Serie A1 di volley femminile che mercoledì 17 gennaio scenderà in campo per la 15^ giornata, la quarta del girone di ritorno. Prosegue la battaglia a distanza tra Conegliano e Novara che se la dovranno vedere contro le squadre che occupano il fondo della classifica. Le Pantere saranno impegnate sul campo di Legnano che dopo aver cambiato allenatore e aver perso Camilla Mingardi sembra essere in caduta libera: le ragazze di coach Santarelli partiranno con tutti i favori del pronostico trascinanti dal gioco offensivo delle varie Bricio, Hill, Fabris anche se potrebbe essere operato un po’ di turnover.

Le Campionesse d’Italia inseguono a tre punti di distacco e sfideranno il fanalino di coda Filottrano: Paola Egonu e Celeste Plak, sperando nel recupero di Francesca Piccinini, non dovrebbero avere grossi problemi contro le marchigiane che sono sempre più spalle al muro e che hanno un bisogno disperato di punti in ottica salvezza.

Alle spalle delle due battistrada si è aperto un duello tra Busto Arsizio e Scandicci. Le Farfalle sono attese dal sentito derby lombardo contro Bergamo: la Foppapedretti è in piena lotta per non retrocedere e cerca punti pesanti, le bustocche vogliono continuare a sognare e si faranno trascinare dai punti di Valentina Diouf, dalla regia di Alessia Orro e dalla solidità di Alessia Gennari per fronteggiare Ofelia Malinov, Roslandy Acosta e Miriam Sylla. Le toscane, invece, giocheranno il derby contro Firenze nel posticipo di giovedì sera: sfida sentitissima per Haak e compagne contro la formazione guidata da Indre Sorokaite che è in piena lotta per l’accesso ai playoff.

Derby lombardo tra Monza e Casalmaggiore: le brianzole, trascinate dalla solita Serena Ortolani, non vogliono mollare il quinto posto in classifica mentre le ragazze in rosa stanno attraversando un momento di grave crisi e cercano punti importanti in ottica salvezza. A completare il programma il match tra Modena e Pesaro, scontro diretto per la sesta posizione in classifica.

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO:

20.30 Sab Volley Legnano vs Imoco Volley Conegliano

20.30 Saugella Team Monza vs Pomì Casalmaggiore

20.30 Lardini Filottrano vs Igor Gorgonzola Novara

20.30 Foppapedretti Bergamo vs Unet E-Work Busto Arsizio

20.30 Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Mycicero Volley Pesaro

GIOVEDI’ 18 GENNAIO:

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Il Bisonte Firenze













(foto Ettore Griffoni)