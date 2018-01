Hockey su ghiaccio, CT Corea del Sud: “Le atlete del Nord non fanno la differenza”

Faranno certamente discutere le parole, rilanciate dall’ANSA, del CT della squadra di hockey su ghiaccio femminile della Corea del Sud, che di certo non ha preso molto bene l’eventualità di una rappresentativa comune con la Corea del Nord.

Secondo quanto scritto dall’agenzia di stampa, Sarah Murray avrebbe affermato: “Credo sia un danno alle nostre giocatrici che hanno guadagnato la loro occasione e credo meritino di andare alle Olimpiadi“. Parole dure, di chi traccia un netto solco sul livello tecnico delle due formazioni.

Ovviamente il tecnico delle sudcoreane, nell’ipotesi di rappresentativa unica, sarebbe costretta a lasciare a casa parte delle sue atlete per far posto alle giocatrici della Corea del Nord. Circa questa eventualità, Murray ha affermato di non essere d’accordo in quanto il livello delle nuove atlete “non è sufficiente per fare la differenza“.













