Basket, Champions League 2018: Avellino in zona qualificazione, Sassari sconfitta in casa

Mancano ormai pochi turni alla conclusione della fase a gironi della Champions League di basket 2017-2018: questa sera, tra le squadre italiane, sono scese in campo la Sidigas Avellino e il Banco di Sardegna Sassari, che hanno ottenuto risultati diversi.

Partita a basso punteggio, ma tanto è bastato alla Sidigas Avellino per agguantare il quarto posto provvisorio nella classifica del girone D, che le consentirebbe di passare al turno successivo. La Scandone si è imposta 61-51 in casa dell’Oostende, squadra belga che prima di questa sera era proprio appaiata ad Avellino in classifica. La squadra campana, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, è riuscita a fare la differenza nel terzo quarto, soprattutto con una difesa spettacolare che ha concesso solo 7 punti agli avversari, nonostante la spinta del pubblico di casa. Avellino, invece, ha mantenuto la media realizzativa immutata per tutto l’incontro, tra i 14 e i 16 punti per quarto, che sono stati bastati per essere davanti nel punteggio alla fine del quarto parziale. Dal punto di vista realizzativo solo due giocatori in doppia cifra per la Scandone: Crubb e Zerini, rispettivamente con 12 e 11 punti.

Niente da fare, invece, per il Banco di Sardegna Sassari, che davanti al proprio pubblico è uscito sconfitto contro i diretti rivali dell’UCAM Murcia, che ora in classifica vantano due punti di vantaggio sulla Dinamo, in quinta posizione. Da qui alla fine, la squadra sarda non può più permettersi passi falsi e sperare che proprio il Murcia o un’altra formazione come il Pinar Karsiyaka crolli per consentirle di agguantare la quarta posizione in classifica che la porterebbe alla prossima fase della competizione. Nel match odierno la Dinamo era partita bene, tenendo testa agli ospiti. Nei due quarti centrali di gioco, però, gli iberici hanno aumentato la propria produttività offensiva, mettendo a referto 25 punti per quarto e distanziando Sassari, ferma a poco meno di 20, sui ritmi dei primi 10′ di gioco. Nell’ultimo quarto, Sassari ha provato una disperata rimonta, ma non sono bastati 33 punti segnati per agguantare gli avversari, capaci di difendere il margine accumulato fino al 94-88 finale. Ottima prova balistica di Bamforth, con 18 punti segnati, mentre Pierre si è fermato a 14. Tra i giocatori del Murcia miglior realizzatore Hannah con 21 punti segnati.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo