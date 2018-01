Basket, Champions League 2018: Avellino e Capo d’Orlando sconfitte, torna al successo Sassari

Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane.

Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero avuto la possibilità di issarsi al quarto posto solitario in classifica a sole due giornate dalla fine. L’81-77 finale in trasferta, però, ha relegato la squadra nostrana allo stesso punteggio di Stelmet Zielona Gora e Oostende, tutte con 17 punti in 12 partite giocate. I prossimi due match, di conseguenza, saranno fondamentali e ogni canestro potrebbe essere fondamentale, senza dimenticare che, di fatto, sarà essenziale vincere entrambe le sfide, che Avellino giocherà contro Aris e Bonn, che al momento occupano le ultime due posizioni in classifica. Tornando alla partita odierna, la Scandone è stata sotto anche di una ventina di lunghezze, ma per ben due volte è riuscita a rimontare, arrivando molto vicina proprio nei minuti finali alla squadra di casa. Purtroppo, però, non è mai realmente riuscito il sorpasso.

Ininfluente, ai fini della classifica, la netta sconfitta della Sikeli Archivi Capo d’Orlando, che purtroppo ha già dovuto abbandonare ogni possibilità di qualificarsi al prossimo turno. La squadra italiana, in ogni caso, ha perso 99-62 in casa del Neptunas Klaipeda, che addirittura nella seconda metà di gare sembra aver alzato il piede dall’acceleratore dopo aver realizzato 66 punti nei primi 20′, con l’Orlandina ferma a quota 30, più che doppiata dalla formazione avversaria. Partita senza storia sin dal primo minuto, dunque, che ha visto protagonista, nel Klaipeda, Sulskis con 17 punti fatti. Nelle fila di Capo d’Orlando, invece, 18 per Kulboka che però non sono bastati neanche a giocarsi la vittoria.

Passaggio del turno molto difficile per il Banco di Sardegna Sassari, che però è riuscito a vincere il match di stasera garantendosi, quantomeno, l’accesso alla Europe Cup Fiba. Davanti al pubblico del PalaSerradimigni, Sassari ha giocato una bella partita contro Juventus Utena, superando quota 90 punti con una produzione offensiva molto costante per tutti e 40′ i minuti di gioco. Di fatto, la Dinamo ha fatto la differenza nei due quarti centrali di gioco, mentre nel primo parziale era addirittura andata sotto. Nel quarto ha contenuto il tentativo di rimonta della squadra lituana e il match si è concluso con il punteggio di 93-78. Come accennato, poche possibilità rimanenti per il passaggio del turno. Anche solo la vittoria di stasera, però, è importante per rilanciare la dinamo dopo un periodo negativo in cui di fatto la vittoria era stata solamente un’illusione. Da sottolineare i 28 punti di Bamforth e i 21 di Planicic.













Credit: Ciamillo