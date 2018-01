Basket, 15a giornata Serie A 2018: Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight

Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi per molto tempo. Haynes e Watt sono i grandi protagonisti in casa Venezia, mentre a Milano non basta un Andrew Goudelock da 28 punti e che aveva riportato incredibilmente in partita i padroni di casa, prima di sbagliare la tripla della vittoria.

Anticipi che avevano portato Bologna alla qualificazione alle Final Eight , mentre era una domenica di grande paura per la Dinamo Sassari. Non sono arrivate buone notizie per i sardi, che scivolano al nono posto e di conseguenza non parteciperanno alla Coppa Italia, cosa che invece faranno la Red October Cantù e la Vanoli Cremona.

Una sensazionale tripla di Charles Thomas ad un secondo dal termine fa impazzire Cantù, che si impone 88-86 contro la Enel Brindisi al termine di una partita equilibratissima e con i pugliesi di rimontare dal -5 ad un minuto dalla fine prima del clamoroso epilogo, che ha regalato il biglietto per la Coppa Italia alla formazione lombarda. Da segnalare anche la pazzesca prestazione di Christian Burns, autore di una doppia doppia da 24 punti (con 8/8 da due) e 12 rimbalzi.

Meno pathos e niente finale al cardiopalma a Capo d’Orlando, dove Cremona riesce ad espugnare il campo della Betaland per 95-85. La squadra di coach Sacchetti vola dunque alle Final Eight grazie soprattutto ai 25 punti di Darius Johnson-Odom ed un’ottima prestazione collettiva nel secondo tempo.

Torna finalmente a gioire anche la Germani Brescia, che chiude il girone d’andata al secondo posto. La squadra di coach Diana esce da un momento complicato della sua stagione ed ottiene un importante successo casalingo contro la The Flexx Pistoia per 76-72. Una partita quasi sempre in controllo per Landry, top scorer con 19 punti, e compagni (+10 all’intervallo), nonostante il tentativo di rimonta finale dei toscani, a cui non sono bastati i 17 punti di Roland Moore.

Pistoia in grande crisi e arrivata alla quinta sconfitta consecutiva. Una situazione uguale anche per la Openjobmetis Varese, anche lei al quinto ko di fila ed ora ultima in classifica ad otto punti per via della differenza negli scontri diretti. In quel di Masnago è la Fiat Torino a festeggiare (89-92) al termine di un’altra partita che si è decisa nei secondi finali. Questa volta è un gioco da tre punti di Patterson a 34 secondi dall’ultima sirena a regalare il successo a Torino, con Varese che poi commette infrazione di cinque secondi sulla rimessa. Una palla persa che fotografa lo stato d’animo della squadra lombarda.

Questo il riepilogo dei risultati della 15a giornata

Dolomiti Energia Trento – Sidigas Avellino 83-94

VL Pesaro – Banco di Sardegna Sassari 88-85

Segafredo Virtus Bologna – Grissin Bon Reggio Emilia 85-75

Betaland Capo d’Orlando – Vanoli Cremona 85-95

Openjobmetis Varese – Fiat Torino 89-92

Germani Basket Brescia – The Flexx Pistoia 76-72

Happy Casa Brindisi – Red October Cantù 86-88

EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia 80-84

CLASSIFICA: Avellino 24, Brescia, Milano, Venezia 22, Torino 20, Cantù, Bologna, Cremona, Sassari 16, Trento 14, Capo d’Orlando, Reggio Emilia 10, Pistoia, Pesaro, Brindisi, Varese 8













Credit: Ciamillo