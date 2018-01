Australian Open 2018, Roger Federer sfida Marin Cilic: il replay di Wimbledon, il Maestro per la leggenda, il croato per l’impresa

Roger Federer è il grande favorito della Finale degli Australian Open: domani mattina (ore 09.30 italiane, le 19.30 locali) il Maestro affronterà Marin Cilic nell’atto conclusivo che quasi nessuno si aspettava. Tutti si attendevano una nuova sfida epocale tra lo svizzero e l’eterno rivale Rafael Nadal ma il mancino di Manacor si è dovuto ritirare ai quarti di finale a causa di problemi fisici, lasciando così il via libera al coriaceo croato che vuole far saltare il banco contro il numero 2 del mondo. Sul cemento di Melbourne si sono viste tantissime sorprese come le precoci eliminazioni di Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, David Goffin e l’esplosione di Kyle Edmund e Hyeon Chung, due dei migliori esponenti della Next Gen che hanno raggiunto le semifinali.

Il Campione di Basilea punta a conquistare il sesto Australian Open della carriera (agguanterebbe Djokovic al primo posto della classifica dei più vincenti), porterebbe a casa il ventesimo Slam (allungo su Nadal) e darebbe una sguardo anche alle plurivincitrici femminili. Sul cemento di Melbourne, Federer è stato davvero imbattibile: non ha mai tentennato se non nel primo set contro Berdych, ha dimostrato grande sicurezza nei propri mezzi e ha fatto capire di essere in uno stato di forma eccezionale, proprio come lo scorso anno quando stupì tutti vincendo in Finale contro Nadal, l’assente illustre di questa domenica dall’altra parte del mondo.

Roger cercherà di giocare da fondo campo accorciando gli scambi con un avversario che punterà tanto sulla potenza per sfiancare il ritmo del favorito e sognare il secondo trionfo in uno Slam dopo quello confezionato in passato agli US Open. Il 36enne, attuale numero 2 del ranking, sta vivendo una seconda giovinezza e dimostra che l’età è soltanto un numero su un pezzo di carta, non ha niente a che fare con il nostro d’animo e con quello che si sente in corpo. Cilic ha sette anni meno di lui, una buona carriera alle spalle da comprimario e sogna il primo Australian Open della carriera dopo aver già strappato il terzo posto nel ranking ATP. Ne vedremo delle belle, i due si sono già affrontati nella Finale di Wimbledon 2017 vinta proprio dallo svizzero.