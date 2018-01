Australian Open 2018: nella finale di doppio maschile si impongono Marach e Pavic. Sconfitti Cabal e Farah

Assegnato oggi a Melbourne anche il titolo di doppio maschile degli Australian Open di tennis: ad imporsi sono stati l’austriaco Oliver Marach ed il croato Mate Pavic, che hanno battuto i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah con un doppio 6-4 in una gara durata 94′ di gioco, esattamente 47′ a partita. Dopo la finale persa a Wimbledon la scorsa estate, i due mettono in bacheca il primo Slam in carriera.

Nel set d’apertura il primo momento difficile è dei sudamericani, che ai vantaggi devono annullare un break point prima di salire 2-1. Nel game successivo però sono gli europei a cancellare ben 4 palle per il 3-1 prima di riuscire ad impattare 2-2. Dopo questi sussulti, il match torna ad essere dominato dal servizio, e così le prime emozioni tornano a viversi nel nono game, quando i sudamericani cedono la battuta, permettendo alla coppia austriaco-croata di andare a servire per la prima partita. La coppia europea vince 6-4, chiudendo senza soffrire nel corso del decimo gioco.

Nella seconda partita ancora qualche palla break in avvio: gli europei devono cancellarne due nel terzo gioco, i sudamericani una nel game successivo. Il servizio torna poi a dominare, e, benché in diverse occasioni si debba far ricorso ai vantaggi, non ci sono altre occasioni di allungo, fino al nono gioco, quando, un po’ in fotocopia rispetto al primo set, i colombiani cedono ancora la battuta e si ritrovano sotto 4-5, mandando a servire, stavolta per il match, il croato e l’austriaco, che non cedono più neanche un 15 e vincono il titolo.

Australian Open – Doppio maschile – Finale

Oliver Marach / Mate Pavic (Aut / Cro, 7) battono Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (Col, 11) 6-4 6-4













