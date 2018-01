Australian Open 2018: Rafael Nadal un rullo compressore. Strada spianata verso la semifinale ed una condizione fisica inaspettata

Seconda vittoria per Rafael Nadal negli Australian Open 2018, primo Major dell’anno sul cemento di Melbourne (Australia). Lo si sapeva già: il percorso dello spagnolo non era dei più complicati e la strada verso la semifinale sembrava spianata. Le incertezze o le perplessità riguardavano la condizione fisica di Rafa, presentatosi ai nastri di partenza della competizione senza aver disputato alcun incontro ufficiale.

I dubbi sono stati dissipati a suon di “banana shot” e recuperi da stropicciarsi gli occhi. Un Nadal in condizioni smaglianti quello che ha dominato la scena contro il dominicano Estrella Burgos e l’argentino Leonardo Mayer. Certo, non parliamo di tennisti top, ma la gestione ed il controllo dell’incontro sono stati degni di un giocatore sicuro del fatto suo e non certo condizionato dai problemi al ginocchio.

Sarà anche per l’effetto “smanicato” che ci riporta indietro nel tempo, all’iberico versione primi anni 2000, Nadal è stato un rullo compressore. Tenendo conto anche di un quadro di avversari non così “impegnativi”, il prossimo sarà il bosniaco Damir Dzumhur, il maiorchino può prepararsi già con una certa sicurezza alla semifinale e anche in quel caso, nella sua parte di tabellone, bisognerà vedere chi ci sarà. Il tanto sbandierato Grigor Dimitrov, n.3 del mondo e vincitore delle ATP Finals 2017, ha faticato le cosiddette sette camicie per avere la meglio nei confronti del giovane americano Mackenzie McDonald (vittoria 8-6 al quinto set).

In un contesto del genere, un remake di una finale con Roger Federer potrebbe essere una possibilità concreta anche se lo svizzero ha sulla sua strada Novak Djokovic e l’esito non è affatto scontato. L’unico che dunque può sorridere, in tutto questo, è il fenomeno di Manacor.













Foto: profilo twitter Australian Open