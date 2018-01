Australian Open 2018: Fabio Fognini supera il russo Donskoy e vola al terzo turno

Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini stacca il biglietto per il terzo turno degli Australian Open 2018. Il ligure supera in rimonta il russo Evgeny Donskoy, numero 72 del mondo, imponendosi in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 6-1 dopo due ore e ventitre minuti. Partita che si è disputata sotto un caldo davvero torrido, con la temperatura arrivata vicinissima ai 40 gradi e condizioni davvero difficili.

Match che inizia subito male per Fognini, che concede immediatamente il break in apertura. Donskoy domina nel primo set e vola addirittura sul 4-1, strappando per la seconda volta il servizio al nativo di Arma di Taggia. Il ligure vince solo il 50% dei punti sulla sua prima di servizio, mentre il russo è implacabile con questo fondamentale (92%). La conseguenza è il 6-2 con cui Donskoy chiude il set.

Anche ad inizio secondo Fabio deve fronteggiare subito una pericolosa palla break, ma riesce ad annullarla. A sua volta è lui ad avere due occasioni per portarsi sul 2-0, ma non le sfrutta e la parità prosegue. Si arriva al sesto game con Donskoy al servizio e con Fognini che si porta sullo 0-40, al secondo break point riesce a togliere la battuta al russo. Fabio ha già la possibilità di pareggiare l’incontro nell’ottavo game, ma spreca due occasioni, mentre nel gioco successivo deve aspettare addirittura il quarto set point per chiudere sul 6-3.

Sulla scia del set vinto, Fognini ottiene il break in apertura di terzo set. Un vantaggio che risulterà poi decisivo, visto che il ligure riesce finalmente ad essere incisivo con la prima di servizio (80% di punti vinti) e non concede palle break al russo per tutto il terzo parziale. Nel decimo game questa volta è necessario solo il primo set point e Fognini chiude per 6-4, portandosi avanti nella partita.

Anche il quarto set si apre bene per il numero uno azzurro. Subito break e la sensazione di come la partita sia ormai indirizzata in favore dell’azzurro. Fabio serve poche prime in campo (42%), ma quando la mette in campo poi fa sempre praticamente punto (88%) e soprattutto non concede ancora palle break al russo. Donskoy appare stanco e perde ancora la battuta nel quinto gioco. E’ il segno della resa del russo e Fabio vola via fino al 6-1, strappando a zero il servizio all’avversario e qualificandosi per il terzo turno dello Slam australiano.

Adesso per Fognini ci sarà la sfida con il vincente del match tra il belga David Goffin, testa di serie numero sette, e il francese Julien Benneteau. Fabio cerca di accedere per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale a Melbourne, dopo averli raggiunti nel 2014 quando fu sconfitto da Novak Djokovic.













