Atletica, Van Niekerk conclude la riabilitazione al ginocchio: “Obiettivo Mondiali 2019, voglio tornare a dominare”

Wayde Van Niekerk ha completato la propria riabilitazione al legamento del ginocchio destro che si era lesionato a ottobre durante una partita di rugby. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 400m, dopo l’operazione negli USA e una prognosi di sei mesi di recupero, ha così completato il proprio programma riabilitativo in Qatar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il primatista mondiale è tornato in Sudafrica ma non si sa ancora quando lo rivedremo in pista: il rischio che salti l’intera stagione è concreto.

Di sicuro Van Niekerk non sarà presente ai Mondiali Indoor di Birmingham (a inizio marzo) e ai Giochi del Commonwealth che si svolgeranno in Australia ad aprile. L’obiettivo rimane il Mondiale 2019 che si svolgerà proprio in Qatar: “La rassegna iridata rappresenta per me un grande punto di partenza per tornare a dominare ogni evento al quale parteciperò“.