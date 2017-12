Vuelta a España 2018: quando verrà presentata? Tutte le anticipazioni sul percorso

Dopo Tour de France e Giro d’Italia, la Vuelta a España 2018 sarà l’ultimo dei tre grandi giri della prossima stagione ad essere presentato. Sulla corsa spagnola si alzerà il sipario il 13 di gennaio: come di consueto sono attese tante salite, con arrivi impervi e pendenze spesso in doppia cifra. Andiamo a vedere, al momento, quali potrebbero essere alcuni cardini del percorso in base ai rumor delle ultime settimane.

Sono state presentate le prime tre tappe, che prevedono già un primo arrivo in salita a Caminito del Rey nella seconda giornata di gara. In totale, nella prima settimana la corsa iberica potrebbe presentare tre arrivi in salita al termine di tappe mosse o in cima ad uno strappo. Oltre il Caminito del Rey, i nomi più accreditati sono quelli di Alfacar e Pozo Alcon. Le prime due, sulla carta, dovrebbero essere più impegnative e potrebbero chiamare all’opera già i big della classifica generale.

Fari puntati, però, sull’arrivo a La Covatilla che viene dato per certo dai media locali. Una salita lunga (in tutto quasi 20 chilometri, anche se la prima parte è facile) ma con una pendenza non esagerata, sebbene nella parte centrale superi con costanza il 10%. Qui i big potrebbero davvero assestare i primi colpi per cercare di guadagnare terreno in classifica generale. Sarà molto interessante la fine della seconda settimana, che spalmata anche nelle giornate di giovedì e venerdì potrebbe proporre gli arrivi di Camperona (4 chilometri ben oltre il 10%), Praeres (uno strappo simile e ancora più duro sulla carta) e l’arrivo in salita ai Lagos de Covadonga, una salita vera per uomini di fondo e non solo.

Nell’ultima settimana dovrebbe esserci una cronometro, ma è difficile prevederne la lunghezza: tra i 30 e i 50 chilometri potrebbe essere funzionale ai fini della corsa, anche se inevitabilmente marcherà differenze da non trascurare. Nei giorni successivi si prevede un arrivo sul Monte Oiz (8 chilometri, 10% di pendenza media che non lasciano respiro), e la Gallina Canolich, che dovrebbe essere il giorno prima della tappa finale con passerella a Madrid.

Probabilmente qualcosa cambierà in vista della presentazione: lo stile della Vuelta, però, sembra sempre immutato.













Foto: © Unipublic/Photogomez Sport