Premier League oggi (26 dicembre), Boxing Day: tutti gli orari delle partite. Come guardarle in tv e Diretta Streaming

La Premier League non si ferma per le feste natalizie e come da tradizione scende in campo totalmente a Santo Stefano per il mitico Boxing Day, una vera e propria istituzione in Inghilterra. Dopo le abbuffate del 25 dicembre tutti sul divano per gustarsi appassionatamente le stelle del campionato che si sfideranno in partite mozzafiato e davvero imperdibile, una dietro l’altra per una scorpacciata di divertimento e di grandi gol che vi terrà compagnia per tutto il giorno.

Si incomincia già all’ora di pranzo con un interessante Tottenham-Southampton, poi nel pomeriggio ben sei partite in contemporanea tra cui spiccano gli impegni del Chelsea di Conte contro il Brighton e del Manchester United di Mourinho col Burnley. La capolista Manchester City affronterà invece il Newcastle in prima serata in contemporanea con l’Arsenal che giocherà sul campo del Crystal Palace.

Di seguito tutto il calendario, il programma dettagliato e gli orari delle partite del Boxing Day, il tradizionale impegno della Premier League a Santo Stefano. Questo turno è valido per la 20^ giornata, la prima del girone di ritorno. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

13.30 Tottenham-Southampton

16.00 Watford-Leicester City

16.00 West Bromwich Albion-Everton

16.00 Chelsea-Brighton & Hove Albion

16.00 AFC Bournemouth-West Ham

16.00 Manchester United-Burnley

16.00 Huddersfield Town-Stoke City

18.30 Liverpool-Swansea City

20.45 Newcastle-Manchester City

21.00 Crystal Palace-Arsenal













(foto Facebook Chelsea)