Calcio, Coppa Italia 2017-2018: Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale

Domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore.

Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi di finale, avendo concluso lo scorso campionato di Serie A tra le prime otto classificate. La Lazio ha passeggiato contro il Cittadella, imponendosi per 4-1, mente la Fiorentina ha sofferto contro la Sampdoria, vincendo per 3-2 nel finale.

Trascinatore dei biancocelesti è stato Immobile, autore di una doppietta, mentre decisivi sono stati per i viola i due tiri dal dischetto realizzati da Veretout. Le ultime sfide tra Lazio e Fiorentina sono state sempre spettacolari e ricche di gol: basti pensare che gli ultimi cinque confronti hanno visto 21 gol, con due vittorie per parte.

Esattamente un mese fa, il 26 novembre 2017, le due formazioni si sono incontrate, sempre in casa della Lazio, in campionato: finì 1-1 con reti di de Vrij al 26′ del primo tempo su assist di Luis Alberto, e pari viola a tempo ampiamente scaduto, grazie ad un rigore trasformato da Babacar al 94′.

Prevedere chi possa scendere in campo, a questo punto della competizione, è difficile: nella Coppa nazionale, spesso utilizzata per impiegare le cosiddette “seconde linee”, gli allenatori, una volta giunti alle fasi calde della manifestazione puntano sui titolari per provare a portare a casa il trofeo.

A proposito di trofei vinti, entrambe le formazioni si attestano a quota 6, alle spalle soltanto di Juventus (12), Roma (9) ed Inter (7). La Fiorentina ha disputato però 10 finali, contro le 9 della Lazio. L’ultimo successo dei toscani risale al 2001, mentre l’ultima affermazione dei capitolini è datata 2013.













Foto: Pagina Facebook SS Lazio

