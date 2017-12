Vela, Sydney-Hobart 2017: i supermaxi fanno il vuoto, sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record…

Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017, i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. Davanti a tutti c’è sempre Comanche, che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard.

Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il record di 1 giorno, 13 ore, 31 minuti e 20 secondi stabilito lo scorso anno da Perpetual LOYAL (quest’anno InfoTrack). Comanche, infatti, secondo il computer, dovrebbe tagliare il traguardo di Hobart con ben sette ore di anticipo rispetto al 2016.

La barca americana sta approfittando alla grande delle condizioni dei venti oceanici ed ora dispone di un vantaggio di 14 miglia nautiche su Wild Oats e 21 su Black Jack, navigando ad una velocità di circa 21 nodi lungo la costa dell’isola Flinders, 5 miglia a nord della Tasmania. Per battere il record deve mantenere un’andatura di circa 16.8 nodi lungo le 628 miglia nautiche totali che separano Sydney da Hobart.

Mascalzone Latino, unica imbarcazione italiana al via, si trova in 14esima posizione, sia Overall che nella classifica ad Handicap.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Sydney-Hobart