Tournée 4 Trampolini 2018: Richard Freitag il migliore in qualificazione ad Oberstdorf, Insam passa

Con sei punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Richard Freitag ha iniziato nel migliore dei modi la Tournée dei Quattro Trampolini 2018. Il tedesco, già leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha stabilito il miglior punteggio di giornata nella prova di qualificazione sul trampolino HS 137 di Oberstdorf, in Germania, confermando i gradi di favorito per la vittoria finale nella Tournée.

L’intera qualificazione è stata condizionata dal vento, e in particolare i salti dei big. Anche per questo, è stato difficile trarre indicazioni precise, oltre l’ottimo stato di forma di Freitag che continua ormai da tempo. Il giapponese Junshiro Kobayashi ha chiuso in seconda posizione, mentre Stefan Kraft si è classificato terzo, giusto un paio di decimi più indietro. L’austriaco è ancora alla ricerca dello stato di grazia dello scorso anno, ma probabilmente rimane l’avversario principale per Freitag. A seguire, in classifica, il tedesco Karl Geiger, il norvegese Johann Andre Forfang e appaiati il polacco Dawid Kubacki e un ritrovato Peter Prevc, che ha pagato un distacco di due soli punti da Kobayashi secondo. Atleti come Kamil Stoch, Daniel Andre Tande e Andreas Wellinger hanno dovuto affrontare condizioni del meteo difficili: il norvegese è sembrato quello più in difficoltà, mentre gli altri due hanno offerto la sensazione di reagire meglio. Come già detto, però, valutare su questa base è sempre molto difficili. Li attendiamo in gara domani.

Gara alla quale prenderà parte anche l’azzurro Alex Insam, che ha ottenuto il 45esimo posto grazie ad un buon salto da 113,5 metri, nonostante un forte vento alle spalle che ne avrebbe potuto precludere le potenzialità. Rispettivamente in 60esima e 66esima posizione Sebastian Colloredo e Davide Bresadola, esclusi dai due salti di gara che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra gli sconfitti.













