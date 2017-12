Tour Down Under 2018: quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma della corsa australiana

Manca poco all’inizio della nuova stagione ciclistica, che scatterà, come di consueto, dall’Australia. La prima corsa Worldtour dell’anno sarà il Tour Down Under, la cui 20ma edizione si terrà dal 16 al 21 gennaio 2018. Sei tappe in programma, in cui i migliori ciclisti del mondo cercheranno di imporsi nel primo appuntamento stagionale. Un percorso vario che offrirà diverse frazioni adatte ai velocisti, ma anche degli arrivi in salita, sui quali si deciderà la classifica generale. Lo scorso anno trionfò Richie Porte, che proverà a fare il bis, ma la concorrenza non mancherà di certo. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Tour Down Under 2018

16/01 Tappa 1: Port Adelaide-Lyndoch (145km)

17/01 Tappa 2: Unley-Stirling (148km)

18/01 Tappa 3: Glenelg-Victor Harbor (146km)

19/01 Tappa 4: Norwood-Uraidla (128km)

20/01 Tappa 5: McLaren Vale-Willunga Hill (151km)

21/01 Tappa 6: Adelaide-Adelaide (90km)













Foto: Twitter