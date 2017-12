Tour de Ski 2018: i precedenti dell’Italia. In 11 edizioni solo quattro podi per gli azzurri

Il 30 dicembre partirà da Lenzerheide, in Svizzera, la dodicesima edizione del Tour de Ski, piccola gara a tappe inserita nel calendario di Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle undici precedenti edizioni l’Italia ha raccolto appena quattro terzi posti, tra gli uomini con Giorgio Di Centa (2008) e tra le donne con Arianna Follis (2008 e 2010) e Marianna Longa (2011), senza mai riuscire a portare a casa neppure la Coppa Sprint.

Le prime soddisfazioni, come detto, sono giunte nel 2008, con Arianna Follis terza tra le donne, capace di restare a meno di un minuto di ritardo dalla vincitrice, la svedese Charlotte Kalla, e a meno di 20″ dalla finlandese Virpi Kuitunen, seconda. Inoltre Follis è giunta seconda nella classifica Sprint, sempre dietro Kuitunen. Tra gli uomini Giorgio di Centa fu terzo in classifica generale, beffato dal tedesco René Sommerfeldt sulla linea del traguardo del Cermis per appena tre decimi, a quasi tre minuti dal dominatore di quell’edizione, il ceco Lukas Bauer. Di Centa fu anche terzo nella classifica Sprint, alle spalle dei norvegesi Northug e Hetland.

Nel 2010 ancora un terzo posto per Arianna Follis tra le donne, alle spalle della polacca Justyna Kowalczyk e della slovena Petra Majdič. Tra gli uomini invece Giorgio di Centa si è classificato decimo, ad oltre tre minuti dal vincitore, che ancora una volta risultò essere il ceco Lukas Bauer.

L’ultimo podio azzurro in classifica generale risale al 2011, quando Marianna Longa riuscì a precedere sul Cermis proprio la compagna di squadra Arianna Follis. A vincere quell’edizione fu ancora la polacca Kowalczyk, davanti alla norvegese Johaug. Tra gli uomini in quell’anno ci fu la bella prestazione di Roland Clara, quinto in generale a poco più di due minuti dall’elvetico Dario Cologna, primo davanti al norvegese Northug ed al ceco Bauer.

Nelle edizioni più recenti Di Centa fu ancora ottavo nel 2013, Clara centrò la sesta piazza nel 2015, Francesco De Fabiani fu nono nel 2016 (quando Federico Pellegrino vinse la sprint tl inaugurale), mentre il 2017 è stato avaro di soddisfazioni per i colori azzurri.













