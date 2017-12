Canoa slalom, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo

Anche per la canoa slalom il 2018 si aprirà e si chiuderà nel segno degli YOG, le Olimpiadi Giovanili: ad aprile ci saranno le qualificazioni del continente europeo, mentre ad ottobre spazio alla rassegna a cinque cerchi. Per i senior la stagione prenderà il via a giugno, con gli Europei di Praga, mentre nel giro di tre fine settimana tra fine giugno ed inizio luglio si disputeranno le prime tre tappe di Coppa del Mondo. I Mondiali Junior/Under 23 si terranno a metà luglio, mentre gli Europei di categoria si svolgeranno a metà agosto. Nei due weekend tra fine agosto ed inizio settembre spazio alla quarta tappa di Coppa del Mondo ed alle Finali, che faranno da prologo ai Mondiali, che non cambiano collocazione, disputandosi ancora una volta a fine settembre.

Di seguito il calendario completo della canoa velocità per la stagione 2018:

12-15 aprile Qualificazione YOG – Barcellona

01-03 giugno Europei Senior – Praga

22-24 giugno World Cup 1 – Liptovsky Mikulas

29 giugno-01 luglio World Cup 2 – Cracovia

06-08 luglio World Cup 3 – Augusta

17-22 luglio Mondiali Junior & U23 – Ivrea

15-19 agosto Europei Junior & U23 – Bratislava

31 agosto-02 settembre World Cup 4 – Tacen

7-9 settembre World Cup Final – La Seu d’Urgell

26-30 settembre Mondiali Senior – Rio de Janeiro

15-16 ottobre YOG – Buenos Aires













