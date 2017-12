Tiro a volo, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma completo

Sta per incominciare un’annata colma di eventi per quanto riguarda il tiro a volo, disciplina in cui l’Italia eccelle a livello mondiale e che in ottica Tokyo 2020 può regalare davvero enormi soddisfazioni. Il 2017 dei tiratori azzurri è stato davvero trionfale, con successi straordinari sull’onda delle Olimpiadi di Rio ma siccome l’appetito vien mangiando gli azzurri proveranno a fare ancora meglio.

L’appuntamento clou è quello di Changwon fra il 31 agosto e il 15 settembre, quando si disputeranno i Mondiali, rassegna dalla quale gli azzurri sono risultati vincitori del medagliere nell’anno che volge al termine. Jessica Rossi, Daniele Resca e Gabriele Rossetti proveranno a bissare l’oro di agosto, sapendo però che confermarsi sarà ancora più difficile. La Coppa del Mondo, invece, inizierà l’1 marzo e terminerà il 19 luglio. Da segnalare poi i Giochi Olimpici giovanili di ottobre e gli Europei di Leobersdorf, che si terranno fra il 30 luglio e il 12 agosto.

Di seguito, il calendario completo degli eventi del 2018:

Coppa del Mondo Guadalajara (1-12 marzo)

Coppa del Mondo Juniores Sydney (19-29 marzo)

Coppa del Mondo Changwon (20-30 aprile)

Coppa del Mondo Siggiewi (5-15 giugno)

Coppa del Mondo Juniores Suhl (22-29 giugno)

Coppa del Mondo Tucson (9-19 luglio)

Europei Leobersdorf (30 luglio – 12 agosto)

Mondiali Changwon (31 agosto – 15 settembre)

Youth Olympic Games (6-18 ottobre)













andrea.voria@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITAV