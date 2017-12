Tennis, Hopman Cup 2018: Roger Federer osservato speciale a Perth. Italia assente per il secondo anno consecutivo

Spetterà all’ormai tradizionale appuntamento della Hopman Cup dare il via alla stagione 2018 del tennis mondiale. Il famoso torneo a squadre miste, che si disputerà in Australia a Perth dal 30 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, animerà la scena dando indicazioni utili anche in funzione del primo Slam dell’anno, ovvero gli Australian Open 2018, previsti dal 15 al 28 gennaio 2018.

Sono otto le squadre che prenderanno parte alla rassegna australiana e la prima sorpresa è l’assenza della Francia, che l’anno scorso si impose con la coppia formata da Kristina Mladenovic e Richard Gasquet. Rispetto all’ultima edizione non sono state invitate neppure Spagna, Gran Bretagna e Repubblica Ceca, mentre al loro posto calcheranno il cemento oceanico Belgio, Canada, Giappone e Russia.

Nella formazione della Germania, Angelique Kerber sostituirà Andrea Petkovic, mentre per i padroni di casa dell’Australia Nick Kyrgios sarà rimpiazzato da Thanasi Kokkinakis. Tra le fila tedesche, grande curiosità ed interesse per Alexander Zverev, tra i giocatori giovani, il migliore del 2017, in grado di vincere il torneo di Roma sul rosso e sconfiggere a Montreal (Canada) “Sua Maestà” Roger Federer. Il classe ’97 di Amburgo è atteso all’annata della definitiva consacrazione ed a confermarsi tra i migliori tennisti del mondo. Invariate invece le formazioni di Svizzera e USA con il citato Federer, come è logico, osservato speciale insieme a Belinda Bencic. L’elvetico, protagonista di un 2017 da urlo suggellato dai trionfi di Melbourne (Australia) e di Wimbledon, vuol allungare la striscia vincente e partire con il piede giusto anche in questa stagione. Gli acciacchi di Rafael Nadal (n.1 del mondo), in vista degli Australian Open, possono far pensare che Roger possa arrivare all’appuntamento in un condizione fisica migliore. Stesse perplessità anche per l’ex n.1 del ranking Andy Murray. Da verificare invece ciò che saprà fare Novak Djokovic, all’esordio dopo il lungo stop per infortunio nel torneo di Abu Dhabi.

Tornando a Perth non vi sarà l’Italia, per il secondo anno consecutivo, dopo che erano stati Fabio Fognini e Flavia Pennetta a rappresentare il Bel Paese l’ultima volta nel 2015. Di seguito l’elenco delle 8 Nazioni invitate e la composizione delle squadre:

ELENCO SQUADRE PRESENTI

Australia: Thanasi Kokkinakis e Daria Gavrilova

Belgio: David Goffin e Elise Mertens

Canada: Vasek Pospisil e Eugenie Bouchard

Germania: Alexander Zverev e Angelique Kerber

Giappone: Yuichi Sugita e Naomi Osaka

Russia: Karen Khachanov e Svetlana Kuznetsova

Svizzera: Roger Federer e Belinda Bencic

USA: Jack Sock e Coco Vandeweghe

Le compagini saranno divise in due gironi all’italiana, al termine dei quali le vincenti si sfideranno in finale. In caso di parità nei raggruppamenti per stabilire la vincente varranno i seguenti criteri:

Il più alto numero di partite vinte

Migliore percentuale di set vinti / persi

Migliore percentuale di giochi vinti / persi

Lo score nello scontro diretto

Il lancio della moneta

I RAGGRUPPAMENTI

Gruppo A: Germania, Belgio, Australia e Canada.

Gruppo B: Svizzera, Russia, Giappone e USA.

Le sfide prevedono un singolare maschile, un singolare femminile ed infine un doppio misto, che si giocherà anche in caso di punteggio già acquisito per garantire sempre lo spettacolo. In questo senso, nelle sfide tra le coppie (uomo/donna), sarà replicato il sistema di punteggio “Fast4” già utilizzato l’anno passato per la prima volta che, rispetto al solito, ha queste varianti:

– Nessuno annuncio del punteggio

– Non verrà più considerato il let sul servizio

– Il set sarà di quattro game.

– Vi sarà il tie-break in caso di parità sul 3-3

Calendario incontri (indicazione dell’ora italiana)

Sabato 30 dicembre 2017 ore 3.00 Russia-USA

Sabato 30 dicembre 2017 ore 10.30 Giappone-Svizzera

Domenica 31 dicembre 2017 ore 3.00 Australia-Canada

Lunedì 1 gennaio 2018 ore 10.30 Belgio-Germania

Martedì 2 gennaio 2018 ore 3.00 Giappone-USA

Martedì 2 gennaio 2018 ore 10.30 Russia-Svizzera

Mercoledì 3 gennaio 2018 ore 3.00 Canada-Germania

Mercoledì 3 gennaio 2018 ore 10.30 Australia-Belgio

Giovedì 4 gennaio 2018 ore 3.00 Giappone-Russia

Giovedì 4 gennaio 2018 ore 10.30 Svizzera-USA

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 3.00 Belgio-Canada

Venerdì 5 gennaio 2018 ore 10.30 Australia-Germania

Sabato 6 gennaio 2018 ore 9.00 vinc.Gr.A–vinc.Gr.B













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: profilo twitter ATP World Tour