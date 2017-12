Tennis, Australian Open 2018: il calendario e le date. Programma, orari e tv

Con gennaio alle porte è tempo di riavvicinarsi al grande tennis. Come di consueto si partirà con la stagione estiva oceanica, che presenterà i tornei di preparazione al primo Major stagionale, culminando appunto con gli Australian Open 2018. Lo Slam australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione, che decreteranno i 16 tennisti in grado di completare il main draw.

Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 alle ore 10:00 locali, quando in Italia sarà l’una di notte. Nel favoloso complesso del Melbourne Park si sfideranno i migliori tennisti del panorama ATP e WTA, con Roger Federer che andrà alla caccia di una riconferma contrapposto ai soliti Rafael Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic, reduci da infortuni mentre al femminile c’è attesa su quel che dovrebbe essere il ritorno di Serena Williams dopo la maternità. La kermesse oceanica vedrà calare il sipario sabato 27 gennaio per quel che riguarda il torneo femminile, e domenica 28 per quel che concerne gli uomini. Diamo ora uno sguardo alle date ed i relativi orari ricordandovi la copertura televisiva sarà affidata, in esclusiva, ai canali Eurosport.

AUSTRALIAN OPEN 2018 – CALENDARIO ED ORARI ITALIANI

Mercoledì 10 gennaio

Ore 00:00 – Qualificazioni

Giovedì 11 gennaio

Ore 00:00 – Qualificazioni

Venerdì 12 gennaio

Ore 00:00 – Qualificazioni

Sabato 13 gennaio

Ore 02:00 – Qualificazioni

Lunedì 15 gennaio

Ore 01:00 – Primo turno

Martedì 16 gennaio

Ore 01:00 – Primo turno

Mercoledì 17 gennaio

Ore 01:00 – Secondo turno

Giovedì 18 gennaio

Ore 01:00 – Secondo turno

Venerdì 19 gennaio

Ore 01:00 – Terzo turno

Sabato 20 gennaio

Ore 01:00 – Terzo turno

Domenica 21 gennaio

Ore 01:00 – Quarto turno

Lunedì 22 gennaio

Ore 01:00 – Quarto turno

Martedì 23 gennaio

Ore 01:00 – Quarti di finale

Mercoledì 24 gennaio

Ore 01:00 – Quarti di finale

Giovedì 25 gennaio

Orario da definire – Semifinali femminili ed una semifinale maschile

Venerdì 26 gennaio

Orario da definire – Semifinale maschile, finale doppio femminile

Sabato 27 gennaio

Ore 09:30 – Finale femminile, a seguire finale doppio maschile

Domenica 28 gennaio

Ore 09:30 – Finale maschile













