Teddy Riner e Tessa Worley eletti migliori sportivi francesi dell’anno 2017

Il celebre quotidiano sportivo francese L’Équipe ha pubblicato quest’oggi i nomi dei migliori sportivi francesi dell’anno 2017, assegnandogli il titolo di Champions des Champions, creato per la prima volta nel 1946.

Senza sorpresa, il judoka Teddy Riner è stato premiato nella categoria maschile per la terza volta, dopo essere stato insignito del riconoscimento nel 2012 e nel 2016, in occasione delle sue due vittorie olimpiche. Il ventottenne ha conquistato quest’anno due titoli mondiali, imponendosi a Budapest nella categoria +100 kg ed a Marrakech in quella Open, portando la sua serie di imbattibilità ad oltre sette anni e 144 incontri consecutivi. Alle spalle di Riner, il podio è occupato da due rappresentanti dell’atletica leggera, Pierre-Ambroise Bosse e Kévin Mayer, che hanno conquistato rispettivamente il titolo mondiale degli 800 metri e quello del decathlon (Mayer ha anche ottenuto l’oro europeo indoor nell’eptathlon con record continentale).

Molti lettori hanno fatto notare l’assenza dal podio del dominatore del biathlon mondiale, Martin Fourcade, classificato in quarta posizione. Seguono la squadra di calcio del Monaco, il campione del mondo della 50 km di marcia Yohann Diniz, l’attaccante Kylian Mbappé, i velisti Thomas Coville e Armel Le Cleac’h e, in decima posizione, il campione del mondo rally Sébastien Ogier con il suo fido copilota Julien Ingrassia.

Dopo Carole Montillet nel 2002, lo sci alpino torna a conquistare il titolo nel settore femminile, con la gigantista Tessa Worley, vincitrice del suo secondo titolo iridato e della Coppa del Mondo di specialità. Anche lei classe 1989 come Riner, la sciatrice nativa di Annemasse ha preceduto in classifica la tennista Caroline Garcia e la judoka Clarisse Agbegnenou, che ha conquistato il titolo mondiale nella categoria 63 kg. Quarto posto per la nuotatrice Aurélie Muller, vincitrice di due ori ed un argento iridati in acque libere, seguita dalla discobola Mélina Robert-Michon, medagliata di bronzo mondiale. Completano la classifica la calciatrice Eugénie Le Sommer, la campionessa mondiale di slopestyle freestyle Tess Ledeux, la campionessa del mondo di dual moguls Perrine Laffont, la cestista Héléna Ciak e la stella nascente della lotta Koumba Larroque.

Immagine: IJF