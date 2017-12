Sollevamento pesi, il bronzo mondiale di Nino Pizzolato un punto di partenza. Gli obiettivi dell’Italia per il 2018

Il 2017 del sollevamento pesi italiano ha trovato ai Mondiali di Anaheim, in California, con la medaglia di bronzo di Antonino Pizzolato nel totale nella categoria fino a 85 chilogrammi, il suo momento migliore. Un risultato che va a premiare il suo lavoro così come quello di tutta la nazionale, che è via via cresciuta nelle ultime stagioni a partire anche dalle categorie giovanili.

Il 2017, in particolare, ha visto assoluto protagonista il settore maschile. Oltre Pizzolato, è esploso anche il talento di Mirko Zanni, a sua volta sul podio mondiale negli States, anche se non nel totale ma in un esercizio. Oltre loro due, Mirco Scarantino è sempre ad alti livelli e anche se talvolta è arrivato a fallire gli appuntamenti importanti. Anche lui, in ogni caso, si è stabilizzato al top mondiale e nei prossimi anni, raggiunta la maturazione, potrà giocarsi possibilità importanti. Tutti e tre hanno compiuto da poco 20 anni e potenzialmente hanno diversi anni di carriera davanti: Tokyo 2020 è un obiettivo realistico per questo terzetto.

Già l’anno prossimo, però, ci saranno diversi appuntamenti importanti, a partire dai Campionati Europei di Tirana a fine marzo. Nel mese di giugno, invece, ci saranno i Giochi del Mediterraneo, dove la nazionale italiana si presenterà per conquistare ottimi risultati. Come da tradizione, a fine anno ancora i Mondiali, che in questa occasione si svolgeranno ad Ashgabat, in Turkmenistan.

La nazionale femminile, invece, non ha brillato. Pur avendo diverse atlete che gareggiano a livello internazionale, al momento nessuna è al livello delle migliori al mondo, in attesa che Giorgia Bordignon torni quella che ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Rio 2016. Per ora, importante stabilizzarsi e magari trovare qualche exploit quando è possibile.













Foto: Federpesistica