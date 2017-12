Sci alpino, Peter Fill: “Soddisfatto per il test di ieri”; Dominik Paris: “Sto bene, ho un buon feeling con la pista”

Era annunciata e prevista neve e così è stato. La seconda prova di discesa in programma quest’oggi a Bormio, dove si sta disputando l’ultima tappa del 2017 della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018, è stata cancellata. Una fitta nevicata ha costretto gli organizzatori a prendere la decisione di annullare la prova. Prima avevano provato a disputare ugualmente la discesa, abbassando il cancelletto di partenza e ritardando lo start alle 12.30 (inizialmente previsto alle 11.45). Poi, visto il protrarsi delle pessime condizioni la decisione definitiva.

Azzurri che comunque possono sorridere pensando alla gara in programma domani, tenendo conto dell’unica prova svoltasi ieri. Peter Fill e Christof Innerhofer si sono piazzati infatti davanti a tutti (1:57.06 per il leader seguito dal compagno di squadra a solo otto decimi di distacco) confermando di essere in grande confidenza con la pista di casa. Bene anche Dominik Paris che è si è classificato in quinta posizione a 52 centesimi da Fill e spera di imporsi come nel 2012.

Fill e Paris che hanno espresso le loro impressioni alla vigilia della gara: “La prima prova qui a Bormio è andata bene, quindi siamo tutti contenti. Pensiamo in positivo per il clima di domani, ma sarà uguale per tutti. Sto bene fisicamente e ho trovato il feeling giusto, speriamo di non sbagliare durante la gara. Vedremo come andrà“, ha dichiarato il 28enne nativo di Merano (Paris).

“Soddisfatto per il test di ieri, le condizioni però cambieranno: ci sarà tanta neve, speriamo riescano a pulire bene la pista. E‘ una delle piste più amata dalla nostra squadra: sarà uno spettacolo. Per quest’anno ho già avuto la mia dose di sfortuna, mi auguro di essere più fortunato in quest’ultima gara dell’anno”, ha sottolineato il due volte vincitore della Coppa del mondo di discesa (Fill).













Foto: Fisi