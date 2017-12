Sci alpinismo: incoronati i campioni italiani sulle nevi di Valdidentro

Valdidentro, in provincia di Sondrio, ha ospitato la rassegna nazionale italiana di sci alpinismo, che ha distribuito i titoli della sprint, delle staffette e della vertical race.

Partiamo proprio dalla gara più breve, che ha aperto le competizioni. Ad imporsi è stato Robert Antonioli, il quale ha superato il giovane emergente Nicolò Canclini, che la settimana scorsa si è imposto proprio in questa specialità nella tappa cinese della Coppa del Mondo, ed Enrico Loss. Al femminile titolo a sorpresa per Bianca Balzarini, in grado di precedere sul traguardo le due favorite della vigilia, nell’ordine Alba De Silvestro e Katia Tomatis.

Il Centro Sportivo Esercito ha confermato i pronostici della vigilia nella staffetta maschile, dove ha trionfato con il trio composto da Robert Antonioli, Nadir Maguet e Michele Boscacci, ma ha anche piazzato la sua seconda squadra alla piazza d’onore (Davide Magnini, Manfred Reichegger e Damiano Lenzi), davanti alla rappresentanza del Trentino (Federico Nicolini, Valentino Bacca e Filippo Beccari). Sempre per l’Esercito, Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni hanno vinto la gara femminile davanti al Piemonte (Katia Tomatis e Ilaria Veronese) ed al Friuli (Dimitra Theocharis e Mara Martini).

Le ultime gare in programma erano quelle della vertical race. Michele Boscacci si è imposto con il tempo rassicurante di 26’29”, con 14”2 di margine su Davide Magnini e 23”9 su Federico Nicolini. Katia Tomatis ha invece vinto l’omologa prova femminile con il tempo di 27’22”, battendo per dieci secondi la veneta Alba De Silvestro, mentre Bianca Balzarini ha chiuso terza, ma con oltre un minuto di distacco.

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: FISI