Pattinaggio di figura, Campionati Giapponesi 2018: Shōma Uno e Satoko Miyahara si impongono a Tokyo

Tokyo ha ospitato nel fine settimana i Campionati Giapponesi di pattinaggio di figura 2018. Nonostante l’assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyū, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell’altra stella nipponica Shōma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent’anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma corto (96.83 punti) che il libero (186.47 punti, con una caduta), per chiudere a quota 283.30. Considerando che Hanyu sarà comunque selezionato per le Olimpiadi, l’ultimo posto a disposizione per la nazionale nipponica dovrebbe andare al ventitreenne Keiji Tanaka, che ha chiuso alle spalle di Uno con 267.15 punti, battendo il più esperto Takahito Mura (258-41).

PL Competitor Club SP FS Points 1. Shoma UNO Toyota Motor Corpora 1 1 283.30 2. Keiji TANAKA 2 2 267.15 3. Takahito MURA HIROTA 3 3 258.41 4. Kazuki TOMONO DOSHISHA F.SKATING C 5 5 231.21 5. Daisuke MURAKAMI yoshindo 4 7 230.95 6. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 7 6 225.76 7. Ryuju HINO 10 4 223.61 8. Hiroaki SATOU 6 9 214.85 9. Sota YAMAMOTO AMC Mizuho High Scho 8 10 208.27 10. Jun SUZUKI Hokkaido.University 12 8 207.39 11. Sena MIYAKE 9 15 199.95 12. Sei KAWAHARA 11 14 199.37 13. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkat 14 11 198.71 14. SHU NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING 13 13 198.16 15. Taichi HONDA KANSAI UNIV SKATING 18 12 192.87 16. Shun Sato SENDAI FSC 20 16 185.52 17. Kazuki KUSHIDA 17 17 181.29 18. KOSHIN YAMADA SMBC 16 19 177.40 19. Yuto KISHINA 23 18 174.13 20. KENTO KAJITA Meiji Univ 19 20 172.57 21. Tsunehito KARAKAWA Nihon Univ 21 21 169.86 22. Yoji NAKANO Meiji Univ 22 22 159.34 23. RYO SAGAMI Meiji Univ 15 24 154.16 24. Junya WATANABE 24 23 153.91 Final Not Reached – KOUSUKE NAKANO 25 – – – Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 26 – – – Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING C 27 – – – KENTO KOBAYASHI Hosei 28 – – – Kento SUGINAKA 29 – –

L’altra gara molto attesa era quella femminile, che metteva in palio due posti per i Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. Seconda al termine del primo segmento di gara, la diciannovenne Satoko Miyahara è risultata la migliore nel free skating, aggiudicandosi dunque il suo primo titolo senior dopo essersi imposta nella categoria junior nelle due passate edizioni. Con 220.39 punti, Miyahara ha scavalcato la diciassettenne Kaori Sakamoto, prima al termine dello short program, ma troppo imprecisa nel libero, e dunque seconda con 213.51 punti. Queste due atlete dovrebbero dunque volare alle Olimpiadi, nonostante il buon libero della promettente Rika Kihira, classe 2002, che ha rimontato dalla quinta alla terza posizione (208.02).

PL Competitor Club SP FS Points 1. Satoko MIYAHARA KANSAI UNIV SKATING 2 1 220.39 2. Kaori SAKAMOTO Sysmex 1 4 213.51 3. RIKA KIHIRA Kansai univ.Kaisers 5 2 208.03 4. WAKABA HIGUCHI Nihonbashi Jogakkan 4 5 206.96 5. Mai MIHARA Sysmex 7 3 204.67 6. Rika HONGO Howa sports landSkat 3 8 197.62 7. Marin HONDA kansai univ.jhs.shs 6 9 193.37 8. Yuhana YOKOI Chukyo Senior High S 9 6 192.99 9. Yuna SHIRAIWA Kansai univ.Kaisers 8 7 191.69 10. Mako YAMASITA Grand Prix Tokai Clu 15 10 183.34 11. Yura MATSUDA 17 11 174.12 12. Rin NITAYA 10 15 172.50 13. Nana ARAKI Chukyo Senior High S 12 14 171.74 14. Kokoro IWAMOTO Kansai univ.Kaisers 16 12 170.64 15. Mariko KIHARA DOSHISHA F.SKATING C 18 13 169.61 16. Hina TAKENO 14 16 169.55 17. Sui TAKEUCHI Daido HS SC 11 17 169.02 18. Miaki Morisita Aquapia SKATING CLUB 13 20 165.25 19. RINKA WATANABE aomoriyamada jhs f.s 19 18 161.91 20. Hinano ISOBE 21 21 158.18 21. Tomoe Kawabata n highschool tokyo s 22 19 158.16 22. Yuka NAGAI Waseda Univ 20 24 152.26 23. Riona KATO 24 22 151.06 24. Ibuki SATOH Komaba Gakuen Hich S 23 23 148.56 Final Not Reached – Rika OYA Meiji Univ 25 – – – Ayaka HOSODA KANSAI UNIV SKATING 26 – – – Chinatsu Mori Meiji Univ 27 – – – Miyu NAKASHIO 28 – – – Mone KAWANISHI 29 – – – HONOKA HIROTANI hachinohe kodai ichi 30 – –

Solamente tre le coppie d’artistico in gara, con Miu Suzaki e Ryuichi Kihara che hanno conquistato il titolo nazionale (160.71 punti) e la probabile convocazione olimpica. Secondo posto per Narumi Takahashi e Ryo Shibata (143.93), completano il podio Riku Miura e Shoya Ichihashi (140.76).

PL Competitor Club SP FS Points 1. Miu SUZAKI

Ryuichi KIHARA KINOSHITA GROUP

KINOSHITA GROUP 1 1 160.71 2. Narumi TAKAHASHI

Ryo SHIBATA KINOSHITA GROUP

KINOSHITA GROUP 3 2 143.93 3. Riku MIURA

Shoya ICHIHASHI OSAKA SKATING CLUB

KANSAI UNIV SKATING 2 3 140.76

Tutto secondo pronostico, infine, nella gara della danza, dove Kana Muramoto e Chris Reed si sono imposti con 166.45 punti, dominando entrambi i programmi. L’ex azzurra Misato Komatsubara, tornata a rappresentare il suo Paese natale in coppia con Timothy Koleto, ha chiuso al secondo posto con 149.47 punti, davanti a Rikako Fukase ed Aru Tateno (130.27).

PL Competitor Club SD FD Points 1 Kana MURAMOTO

Chris Reed KINOSHITA GROUP

KINOSHITA GROUP 1 1 166.45 2 Misato KOMATSUBARA

Timothy Koleto USA 2 2 149.47 3 Rikako FUKASE

Aru TATENO Hosei 3 3 130.27 4 YUKA ORIHARA

Kanata MORI Musashino FSC

Meiji Univ 4 4 113.89 5 Mio IIDA

Kenta ISHIBASHI 5 5 86.32

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: Valerio Origo