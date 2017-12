Quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Tutti gli stipendi e gli ingaggi: cifre faraoniche, Sebastian Vettel il più ricco

I piloti di Formula Uno sono tra gli sportivi più ricchi e pagati al mondo, i loro ingaggi toccano cifre che sono precluse a moltissime altre star: stipendi faraonici elargiti dalle scuderie che si possono così assicurare le elevate prestazioni in circuito delle migliori guide in circolazione. La maggior parte dei piloti ha già apposto la propria firma sui contratti per il 2018 ed è pronta a scendere in pista per la prossima stagione, già sapendo naturalmente quanti soldi guadagnerà per ogni singola performance.

Gli ingaggi e i montepremi variano naturalmente da pilota e da scuderia. Il rinnovo siglato da Sebastian Vettel durante l’estate, quando era in piena corsa per la conquista del Mondiale, lo ha reso il più ricco del Circus: il tedesco, infatti, percepisce circa 40 milioni di euro dalla Ferrari, un assegno per il momento non ancora avvicinato da nessuno dei suoi avversari. Nemmeno Lewis Hamilton, Campione del Mondo in carica, può sorridere così tanto quando riceve il bonifico sul proprio conto corrente: il britannico, infatti, si deve accontentare di 32 milioni di euro ma siamo certi che quando si siederà al tavolo con la Mercedes per il rinnovo chiederà molto di più (sempre se vorrà rimanere con quel team…).

Sul podio dei Paperoni si conferma Fernando Alonso che, nonostante la pessima annata con la McLaren, sfrutta la sua immagine e il suo talento per portarsi a casa 28 milioni di euro. Poi il vuoto e ritorniamo sulla “terra” con gli stipendi degli altri piloti a cominciare da Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, seconde guide di Mercedes e Ferrari, che percepiscono 8 e 7 milioni di euro a testa. Max Verstappen chiederà un ritocco verso l’alto del suo contratto da 2,8 milioni di euro che è decisamente troppo lontano rispetto ai 6 percepiti da Daniel Ricciardo, suo compagno in Red Bull. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di F1.

Sebastian Vettel 40 milioni

Lewis Hamilton 32 milioni

Fernando Alonso 28 milioni

Valtteri Bottas 8 milioni

Kimi Raikkonen 7 milioni

Daniel Ricciardo 6 milioni

Nico Hulkenberg 2,8 milioni

Max Verstappen 2,8 milioni

Sergio Perez 2,3 milioni