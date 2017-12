Pallamano, Serie A maschile 2017-2018: Conversano capolista del girone C, vince anche il Bozen

Il girone A della Serie A di pallamano maschile è sempre più saldamente nelle mani del Bolzano campione in carica, che piega 31-23 l’Eppan, con il Pressano che fa suo il derby trentino contro il Mezzocorona per 22-20, mentre le 10 reti di Lazarevic consentono al Brixen di avere la meglio sul Merano per 30-22. Vince anche il Trieste, per 33-27 sul Malo, con il quadro chiuso dal 30-17 del Cassano Magnago sul Molteno.

Risultati e tabellini:

h 18:30 | Trieste – Malo 33-27 (p.t. 16-11)

Trieste: Doronzo, Allia, Muran 1, Sodomaco, Sandrin 1, Pernic 9, Crespo 11, Baragona, Modrusan, Di Nardo, Carpanese 5, Postogna, Visintin 1, Udovicic 5. All: Giorgio Oveglia

Malo: Marchioro, Bellini 3, Franzan 2, Marino 2, Cabrini, Azzolin, Santinelli, De Vicari 1, Crosara 1, Iballi, Gaiu, Pavlovic 8, Argentin 9, Aragona 1. All: Fabrizio Ghedin

Arbitri: Regalia – Greco

h 19:00 | Brixen – Alperia Meran 30-22 (p.t.13-9)

Brixen: Pfattner, Basic, Kovacs, Castro 4, Dorfmann 1, Wieland 1, Wierer, Slanzi, Ranalter 5, Oberrauch, Basic 4, Lazarevic 10, Brzic 5, Mitterrutzner, Sader. All: Rene Kramer

Alperia Meran: Radojkovic 4, Prantner M. 4, Gufler 3, Suhonjc 4, Brantsch, Raffl, Starcevic 3, Freund, Martinati, Prantner L, Stecher, Stricker Laurin 2, Lukas Stricker 1, Campestrini 1. All: Jurgen Prantner

Arbitri: Alperan – Scevola

h 19:00 | Pressano – Metallsider Mezzocorona 22-20 (p.t. 14-8)

Pressano: Facchinelli, Dallago 2, Moser M, Bolognani 6, Chistè, D’Antino 1, Di Maggio, Giongo 2, Bertolez 3, Sampaolo, Alessandrini 1, Folgheraiter 2, Senta 5, Moser N. All: Branko Dumnic

Metallsider Mezzocorona: Benigno, Manna 3, Boev, Rossi F, Pedron, Varner, Amendolagine, Luchin, Franceschini 3, Rossi N. 7, Tumbarello 1, Kovacic 6, Martone, Stocchetti. All: Luigi Agostini

Arbitri: Nguyen – Panetta

h 19:00 | Eppan – Bozen 23-31 (p.t. 7-16)

Eppan: Tschigg 2, Oberrauch 5, Pircher 2, Singer 4, Pircher A. 1, Andergassen 3, Bortolot, Pircher M, Michaeler, Jelusic 1, Lang, Trojer-Hofer 2, Unterhauser, Pircher M. 3. All: Marcello Rizzi

Bozen: Volarevic, Moretti 5, Sonnerer 5, Dapiran 6, Waldner 1, Mittersteiner 1, Kammerer, Stricker 1, Sporcic 3, Gufler 2, Pescador, Gaeta, Innerebner 4, Turkovic 3. All: Alessandro Fusina

Arbitri: Limido – Donnini

h 20:30 | Cassano Magnago – Molteno 30-17 (p.t. 17-10)

Cassano Magnago: Ilic, Scisci 4, Fantinato 4, Milanovic 3, La Mendola 4, Bassanese 2, Cenci 1, Gallazzi Dimitri 1, Galazzi Denys, Possamai 1, Dorio 3, Decio 2, Bortoli 5, Calandrino. All: Davide Kolec

Molteno: Redaelli M, Thiaw, Uchoa 3, Galizia, Redaelli G. 4, Mella 1, Riva, Dell’Orto 2, Marzocchini 3, Pirola 1, Garroni 2, Casiraghi, Panipucci, Brambilla 1. All: Gaspare Scalia

Arbitri: Rosca – Merisi

La classifica aggiornata:

Bozen 27 pti, Pressano 22, Brixen 19, Trieste 17, Alperia Meran 15, Cassano Magnago 13, Eppan 12, Malo 8, Molteno 4, Metallsider Mezzocorona 3

Nel girone B, va alla Metelli Cologne lo scontro diretto contro il Padova per 21-18, mentre il Cingoli si aggiudica un match molto entusiasmante contro il Carpi, con il punteggio di 28-27. Due punti anche per il Teramo, giustiziere 28-20 del Tavarnelle, con il Romagna che rimescola la classifica, sconfiggendo 23-21 il Modena.

Risultati e tabellini:

h 18:00 | Cingoli – Terraquilia Carpi 28-27 (p.t. 17-13)

Cingoli: Gentilozzi, Nuccelli, Barigelli, Ilari, Gambini, Nocelli 8, Grasselli, Arcieri 7, Camperio 1, Trillini, Campana 3, Mangoni 5, Strappini 3, Matijasevic 1. All: Nando Nocelli

Terraquilia Carpi: De Giovanni, Turini, Beltrami 7, Ceccarini 8, Kere 2, Kovacevic 7, Leonesi, Malagola, Nicolazzo, Pivetta 3, Sorrentino, Vaccaro. All: Sasa Ilic

Arbitri: Fato – Guarini

h 18:30 | Lions Teramo – E.Go Tavarnelle 28-20 (p.t. 12-12)

Lions Teramo: Di Marcello P, Di Giulio 3, Leodori 3, Barbuti 1, Di Marcello A. 3, Toppi, Giampietro 6, Savini, Bellia, Pieragostino 4, Valeri 2, De Oliveira 6, Collevecchio, Di Marcello M. All: Marcello Fonti

E.Go Tavarnelle: Vanni, Fanti, Petrangeli 1, Vucci Simone, Provvedi 7, Talluri, Pesci 5, Borgianni E. 1, Lastrucci, Vermigli 3, Silei, Varvarito 2, Singh 1, Pelacchi. All: Nedeijko Lalic

Arbitri: Dionisi – Maccarone

h 19:00 | Romagna – Pantarei Modena 23-21 (p.t. 11-7)

Romagna: Folli F. 5, Minoccheri, Sami 1, Tassinari 4, Andalò 1, Dal Fiume, Golini 1, Martelli, Boukhris, Alpi, Chiarini 5, Panetti 1, Chica, Rotaru 5. All: Domenico Tassinari

Pantarei Modena: Bonacini, Boni 4, Di Felice 2, Di Matteo G, Di Dondi 1, Jahollari 1, Mezzetti 5, Pieracci 1, Resci, Albertini 1, Bassoli 1, Pugliese, Panettieri 5, Gharib. All: Francesco Sgarbi

Arbitri: Colombo – Fabbian

h 19:30 | Oriago-Padova – Metelli Cologne 18-21 (p.t. 10-10)

Oriago-Padova: Bincoletto, Bresolin, Carraro, Lazarin, Lucarini, Nicoletti 2, Pittarella 9, Sarto, Zennaro 3, Rossi 2, De Vettor 1, Nardin G. 1, Ferronato, Bigon. All: Giampaolo Leandri

Metelli Cologne: Mercandelli 2, Foglia, Metelli, Pedercini, Manenti, Barbariga 4, Piantoni 3, Sirani, Alessandrini, Soldi 2, Magri, Lancini 4, Riello 1, Mazza 5. All: Filiberto Kokuca

Arbitri: Zendali – Riello

La classifica aggiornata:

Bologna United 20 pti, Metelli Cologne 17, Cingoli 16, Oriago-Padova 15, Lions Teramo 14, Pantarei Modena 9, E.Go Tavarnelle 8, Terraquilia Carpi 7, Romagna 6

Il girone più avvincente è però quello del Meridione, dove al comando della graduatoria c’è il Conversano, giustiziere nel big match del Fasano per 27-23. Dietro le due pugliesi un abisso, dal quale emerge il Siracusa, capace di superare 25-21 il Benevento, mentre un ottimo Fondi strapazza 31-23 il Noci, con il quadro chiuso dal 29-21 del Valentino Ferrara sul Ragusa.

Risultati e tabellini:

h 18:00 | Benevento – Teamnetwork Albatro 21-25 (p.t. 9-13)

Benevento:Sangiuolo A. 1, Sangiuolo G, De Cristofaro, Buonocore 4, Chiumento, Castiello, Ciarrocchi 1, Morettin 7, Formato, Galliano, Petrychko 5, De Luca, Orlando, Iannotti 3. All: Giustino Ciullo

Teamnetwork Albatro: D’Urso, Alvarez 5, Carini, Bronzo 4, Grande, Vinci 3, Vaszquez, Argentino, Murga 2, Di Stefano, Rosso 6, Cantore 5. All: Giuseppe Vinci

Arbitri: Cimini – Ciotola

h 19:00 | Conversano – Junior Fasano 27-23 (p.t. 14-10)

Conversano: Pignatelli 4, Giannoccaro 5, Lupo J, Lupo M, Giannuzzi, Sciorsci, Monciardini, Carone, Carso, Stabellini 4, Beharevic 4, Vicenti, Dedovic 3, Sperti 7. All: Alessandro Tarafino

Junior Fasano: Fovio, Messina 1, De Santis L. 2, De Santis P. 1, Maione 2, Radovcic, Alves Leal 4, Venturi 5, Angiolini 2, D’Antino 6, Pugliese, Gallo, Vinci, Pinto. All: Francesco Ancona

Arbitri: Di Domenico – Fornasier

h 19:00 | Fondi – Noci 31-23 (p.t. 12-11)

Fondi: Scavone, Soliani, Mangiocca, Pestillo 2, Zizzo 1, Filic 6, D’Ettorre 4, Marrocco, Matha 2, Conte 7, Dall’Aglio 4, Rotunno, Uttaro, Rigante 5. All: Giacinto De Santis

Noci: Corcione 3, De Finis 1, Di Giandomenico, Recchia M. 3, Recchia S. 1, Cantore, Fasano P, Laera 3, Montalto, Fasano M, Giannini, Labate, Notarangelo 4, Bobicic 8. All: Domenico Iaia

Arbitri: Bassan – Bernardelle

h 19:00 | Crazy Reusia – Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 21-29 (p.t. 9-10)

Crazy Reusia: Anzaldo, Criscione 4, D’Alberti 6, Esposito 4, Ficili, Firrito, Girasa 1, Licitra, Malfitano, Noto 1, Raniolo 5, Scarnato, Schembari D, Donzella. All: Roberto Giuffrida

Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara: Bettini 2, Muoio 2, Salvini, D’Addona, De Luca 1, Randes, Bargelli 2, Ievolella 4, Mancini G. 3, Cesar, Mienone, Oropallo, Cenicola, Pereira 15. All: Giovanni Nasta

Arbitri: Carrera – Rizzo

La classifica aggiornata:

Conversano 23, Junior Fasano 22, Teamnetwork Albatro 15, Noci 14, Lupo Rocco Gaeta 14, Fondi 14, Lombardi Service Alfaromeo Valentino Ferrara 8, Benevento 2, Crazy Reusia 0