Necrologio sportivo: tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2017

Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2017 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo necrologio sportivo del 2017.

1º gennaio

William Craig, nuotatore statunitense (n. 1947)

2 gennaio

Viktor Carëv, calciatore e allenatore di calcio sovietico (n. 1931)

Jean Vuarnet, sciatore alpino e allenatore di sci alpino francese (n. 1933)

3 gennaio

Enzo Benedetti, allenatore di calcio e calciatore italiano (n. 1931)

Bruno Ragazzo, calciatore italiano (n. 1927)

4 gennaio

Ezio Pascutti, calciatore e allenatore di calcio italiano (n. 1937)

Lelio Speranza, dirigente sportivo e partigiano italiano (n. 1926)

5 gennaio

Graham Atkinson, calciatore inglese (n. 1943)

8 gennaio

Zacharie Noah, calciatore camerunese (n. 1937)

9 gennaio

Roberto Cabañas, calciatore paraguaiano (n. 1961)

10 gennaio

Fernand Decanali, pistard francese (n. 1925)

Sergio Del Pinto, calciatore e allenatore di calcio italiano (n. 1923)

Gib Ford, cestista statunitense (n. 1931)

Ryszard Parulski, schermidore polacco (n. 1938)

Tsuyoshi Yamanaka, nuotatore giapponese (n. 1939)

11 gennaio

François Van der Elst, calciatore belga (n. 1954)

12 gennaio

Faiq Cabbarov, calciatore azero (n. 1972)

Bob Fisher, cestista statunitense (n. 1925)

Frank Spellman, sollevatore statunitense (n. 1922)

Graham Taylor, allenatore di calcio e calciatore inglese (n. 1944)

13 gennaio

Hans Berliner, scacchista statunitense (n. 1929)

Anđa Marković, cestista jugoslava (n. 1937)

15 gennaio

Elio Giorgi, calciatore italiano (n. 1931)

Jimmy Snuka, wrestler figiano (n. 1943)

16 gennaio

Erich Abram, alpinista italiano (n. 1922)

17 gennaio

Giulio Ciacci, arbitro di calcio italiano (n. 1933)

18 gennaio

Wilhelm Noll, pilota motociclistico tedesco (n. 1926)

Mario Poltronieri, giornalista, pilota automobilistico e telecronista sportivo italiano (n. 1929)

19 gennaio

Giovanni Vastola, allenatore di calcio e calciatore italiano (n. 1938)

20 gennaio

Carlos Alberto Silva, allenatore di calcio brasiliano (n. 1939)

21 gennaio

Marc Baecke, calciatore belga (n. 1956)

22 gennaio

Giovanni Corrieri, ciclista su strada italiano (n. 1920)

Evelyn Kawamoto, nuotatrice statunitense (n. 1933)

Francisco Palmeiro, calciatore portoghese (n. 1932)

23 gennaio

Ralph Guglielmi, giocatore di football americano statunitense (n. 1933)

Dmytro Hrabovs’kyj, ciclista su strada e pistard ucraino (n. 1985)

24 gennaio

Fred André, allenatore di calcio e calciatore olandese (n. 1941)

Heriberto Correa, calciatore paraguaiano (n. 1949)

Chuck Weyant, pilota automobilistico statunitense (n. 1923)

25 gennaio

Giorgio Azzimonti, calciatore italiano (n. 1939)

Antonio Tozzi, cestista argentino (n. 1940)

26 gennaio

Anne-Marie Colchen, altista e cestista francese (n. 1925)

Mario Quintero, cestista e allenatore di pallacanestro cubano (n. 1924)

Michael Tönnies, calciatore tedesco (n. 1959)

27 gennaio

Wim Anderiesen Jr., calciatore olandese (n. 1931)

Lometa Odom, cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense (n. 1933)

Charles Shackleford, cestista statunitense (n. 1966)

Billy Simpson, calciatore nordirlandese (n. 1929)

29 gennaio

Oscar Bolaño, calciatore colombiano (n. 1951)

Willy Fossli, calciatore norvegese (n. 1931)

Boris Nikolov, pugile bulgaro (n. 1929)

31 gennaio

Giovanni Perissinotto, calciatore e allenatore di calcio italiano (n. 1925)

Bobby Watson, cestista statunitense (n. 1930)