MotoGP, Valentino Rossi: “Quanto fatto da Dovizioso un esempio per i più giovani”

La straordinaria prestazione di Andrea Dovizioso nel Mondiale 2017 di MotoGP, in lizza per il titolo della classe regina con Marc Marquez fino all’ultima gara di Valencia, ha portato anche Valentino Rossi, tra i rivali del forlivese in pista, a riconoscerne i meriti ed a tracciarne un profilo ideale come modello per le nuove generazioni.

“La storia di Dovizioso è un qualcosa di positivo visti i periodi complicati che ha dovuto affrontare specialmente in MotoGP. Tutti dovrebbero imparare da lui, in particolare i più giovani – ha sottolineato il “Dottore” nell’intervista riportata da motorsport.com – Andrea non ha mai mollato e soprattutto non ha mai perso la fiducia nei propri mezzi. In nove anni è riuscito a vincere due gare e poi ne ha vinte altre sei in una sola stagione. Per fare una cosa simile devi essere molto forte e bilanciato”.

Rossi, in prima linea, per essere vicino alle nuove leve delle due ruote italiane non può far altro che prendere spunto da quanto è stato in grado di fare il ducatista, conoscendo l’evoluzione della sua carriera, per affermare che: “Noi cerchiamo di aiutare i nostri ragazzi lavorando con loro per farli migliorare. Ovviamente c’è fretta di ottenere subito dei risultati, ma serve anche del tempo e questo vale in tutti gli sport, non solo in MotoGP. In ogni sport tutti vogliono dei risultati immediati e tu non puoi aspettare perché il tempo scorre velocemente“.













Foto: Valerio Origo