LIVE Sci alpino, Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA: gara imprevedibile, può succedere di tutto! Paris e Fill per la sorpresa, occhio ai giovani

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le sorprese, l‘Italia crede nel colpaccio con Peter Fill e Dominik Paris che ieri ha vinto e oggi potrebbe davvero infilare un clamoroso bis. Attenzione però ai grandi slalomisti e ai tanti outsider in una gara sempre altamente spettacolare e divertente. Pinturault sembra essere il grande favorito della vigilia, attenzione anche a Caviezel, Kilde e Aerni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia con la discesa alle ore 11.30, poi lo slalom alle 15.00. Buon divertimento a tutti.













(foto Pentaphoto)