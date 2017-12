LIVE Sci alpino, Gigante femminile Lienz 2017 in DIRETTA: l’Italia cala il poker, ma Shiffrin, Worley e Rebensburg fanno paura. Che sfida!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per le donne che daranno spettacolo sulle nevi austriache. L’Italia vuole sognare in grande con il mitico quartetto composto da Manuela Moelgg (sempre sul podio nei tre precedenti stagionali), la scatenata Sofia Goggia che ha giganteggiato a Courchevel, Federica Brignone in grande ripresa e Marta Bassino. La concorrenza sarà però davvero spietata. Mikaela Shiffrin vuole continuare a dominare dopo il trionfo di ieri in slalom, Tessa Worley e Viktoria Rebensburg sono lì in agguato.

Prima manche alle ore 10.30, la seconda scatterà alle 13.30.













(foto Pier Colombo)