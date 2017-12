LIVE Juventus-Roma, Serie A in DIRETTA: 1-0, traversa di Florenzi! Giallorossi vicini al pareggio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si gioca una partita importante per il campionato: le due squadre, separate da soli tre punti in classifica, si contendono un piccolo pezzo di scudetto e scenderanno in campo per rispondere ai risultati ottenuti da Inter e Napoli nel pomeriggio. Si preannuncia una sfida davvero molto intensa e spettacolare, equilibrata e tirata tra seconda e quarta del campionato: ci sarà davvero da divertirsi.

I giallorossi non hanno mai vinto in questo stadio dove hanno raccolto ben sette sconfitte: uno score assolutamente da migliorare per continuare ad alimentare i desideri di piazzamento di vertici. I bianconeri non vogliono fermare la propria rincorsa dopo aver sconfitto il Napoli. Entrambe le formazioni sembrano essere in grande forma anche se i capitolini sono reduci dal ko in campionato contro il Torino.

82′ Giallo per Alex Sandro dopo un pestone a Schick.

80′ TRAVERSAAAAAAAAAAA! Florenzi calcia violentemente di destro, il pallone centra il legno superiore e poi non riesce a ribattere in rete.

79′ Entra Marchisio, esce Matuidi. Secondo cambio per la Juventus. In campo sta succedendo molto poco, le due squadre sono visibilmente stanche.

76′ Prima sostituzione per la Juventus. Fuori Cuadrado molto applaudito, entra Bernardeschi.

74′ Che generosità di Chiellini, sgroppata del difensore che avanza, arriva fino al limite dell’area e calcia male verso la porta. Il pubblico si infiamma, ora la Roma sembra essere davvero in debito d’ossigeno.

71′ Dzeko in area dopo un bel taglio profondo di Schick, il croato calcia alto sopra la traversa.

70′ Fuori Strootman, dentro Pellegrini. Forze fresche per la Roma che deve fare qualcosina in più se vuole davvero impensierire gli avversari.

67′ Prima sostituzione per la Roma. Entra Schick, esce El Shaarawy.

67′ C’è solo la Juve adesso. Azione perfetta di Mandzukic che la mette in mezzo per Higuain, palla difficile per il Pipita che non riesce ad addomesticarla al meglio.

65′ Miracolooooooooo! Allison respinge la botta di Matuidi su distanza ravvicinata. La Juventus riesce comunque a essere più pericolosa, la Roma ha sì il possesso palla ma è troppo sterile.

62′ Si riprende subito a giocare, De Rossi riesce a stoppare Higuain che stava cercando di entrare in area di rigore. La Roma prova a ripartire e a mettere ulteriore pressione nella metà campo avversaria.

60′ Gioco fermo. Infortunio a Mandzukic.

59′ Ancora Manolas ad anticipare un buon tentativo della Juventus, Higuain si sta facendo vedere sempre di più. Continui ribaltamenti di fronte in questo frangente della ripresa.

56′ La Juventus però si è abbassata un po’ negli ultimi istanti e Di Francesco sta cercando di spingere i suoi ragazzi. La Roma deve osare di più se vuole davvero pareggiare.

54′ OCCASIONISSIMAAAAAAAAAA! Khedira pesca Higuain in ottima posizione in area ma calcia troppo alto. Chance per il raddoppio.

52′ Ammonito Cuadrado. Ha duellato a lungo con Manolas, l’arbitro ha deciso di punirlo per qualche manata di troppo.

50′ Khedira finisce a terra dopo un contatto con Fazio. Intervento medico in campo.

47′ Pjanic verticalizza per Higuain che entra in area sulla destra, cerca il cross rasoterra in mezzo per una facile deviazione in porta, scivolata perfetta di Manolas.

INIZIA LA RIPRESA.

JUVENTUS-ROMA 1-0. Per il momento decide il gol di Benatia al 19′.

Non c’è recupero. FINISCE QUI PRIMO TEMPO.

45′ Succede poco negli ultimi tre minuti del primo tempo. Giro palla della a centrocampo.

42′ La Roma sta facendo comunque la partita ma con ritmi relativamente bassi, tanto possesso palla e predominanza territoriale ma poco velleitario. Bisogna essere più pungenti per mettere in difficoltà questa Juventus, bravo a chiudere senza particolari problemi.

40′ Tiro di Mandzukic dalla lunghissima distanza, nessun problema per Allison.

39′ Roma sempre in maniera convinta in attacco ma faticare a bucare la retroguardia avversaria.

37′ Alex Sandro riesce a entrare in area dalla sinistra ma ancora una volta Manoals compiere una chiusura meravigliosa e si rifugia in calcio d’angolo.

35′ Ora il ritmo della partita si è leggermente abbassato, l’incontro fino a questo momento è stato molto appassionante e divertente, solo un’occasione per parte ma grandi trame di gioco.

33′ Benatia rischia tantissimo in area sulla pressione di Dzeko ma se la cava.

32′ Non male il tiro dalla lunga distanza di Nainggolan accolto da una bordata di fischi, l’odio è reciproco tra le parti.

30′ Kolarov cerca direttamente la porta, la barriera devia in angolo su cui sviluppi non succede nulla di rilevante.

29′ Dzeko guadagna una bella punizione dal limite, fallo di Chiellini. La Juventus è imprecisa in uscita dalla propria area di rigore e i giallorossi provano ad approfittarne.

27′ MIRACOLOOOOOOOOOOO! Szczesny compie una paratona. Perotti vola via sulla sinistra, cross rasoterra per El Shaarawy che la tocca ma l’ex dell’incontro nega il pareggio.

24′ Incomprensione difensiva tra Fazio e Allison, il portiere ha un contatto con Higuain. Grandi proteste da parte dei tifosi, l’arbitro non concede un calcio di rigore che sarebbe stato molto discusso.

23′ Cartellino giallo per De Rossi. Ammonito il capitano per un fallo su Barzagli all’altezza della trequarti juventina.

22′ La reazione dei capitolini non si fa attendere, tutti all’arrembaggio per cercare prontamente il pareggio. Buon giro palla sulla trequarti, si cercano dei varchi. Per il momento la Roma non ha ancora tirato in porta in maniera concreta.

21′ La Roma torna subito in possesso palla, la Juventus si abbassa molto in queste circostanze. Il possesso palla è tutto in favore dei giallorossi ma a segnare per primi sono stati i bianconeri.

JUVENTUS-ROMA 1-0.

19′ GOOOOOOOOOOOOL! BENATIAAAAAAAA! La sblocca lui, gol dell’ex. Miracolo di Allison su colpo di testa di Chiellini dal corner, sulla ribattuta ci arriva Benatia che colpisce la traversa, il pallone torna sui suoi piedi e questa volta insacca.

18′ Faziooooooooo! Che intervento preciso su Higuain: il Pipita parte sul filo del fuorigioco, controlla, entra in area ma l’avversario lo chiude prontamente.

17′ Cuadrado crossa basso dalla destra, Higuain ci arriva di testa dal limite ma è troppo lontano per impensierire Szczesny.

15′ Che giro palla della Juventus nella propria metà campo, quaranta secondi perfetti nonostante il pressing degli avversari. Si avanza sull’asse Cuadrado e Alex Sandro che tagliano il campo ma vengono prontamente fermati.

14′ La difesa della Roma è davvero molto presente, sempre in anticipo e ben precisa: sta dimostrando davvero di essere la meno battuta del campionato.

13′ Florenzi cerca un’improbabile tiro al volo defilatissimo sulla destra, perfetta però l’apertura di De Rossi.

11′ De Rossiiiiiii! Un fulmine! Che recupero su Khedira che si era involato verso la porta dopo una palla rubata a centrocampo: la Roma soffre queste situazioni, per il resto è molto brava in possesso palla anche se non ha ancora creato occasioni.

9′ Fallo tattico di Alex Sandro sulla ripartenza di Nainggolan, ci stava l’ammonizione ma il bianconero se la cava con un richiamo verbale.

8′ Bel cross di Matuidi, Mandzukic è completamente solo ma di testa non inquadra bene lo specchio della porta.

8′ Gran possesso palla della Roma che sta concedendo poco agli avversari che stanno cercando di sfruttare eventuali contropiedi.

6′ Contropiede della Juve! Matuidi recupera palla a centrocampo, palla a Higuain che scatta, allarga per Cuadrado che arriva al limite dell’area sbagliando però il controllo della sfera, recupera la difesa dei giallorossi.

4′ Cuadrado a terra a centrocampo, Kolarov viene graziato dall’arbitro che lo richiama soltanto verbalmente.

3′ Higuain non cerca il tiro dal limite, prova un’apertura per Matuidi ma Florenzi esce bene dalla linea. Roma subito in attacco, tentativo di verticalizzazione di De Rossi per El Shaarawy ma impreciso.

2′ Bella sterzata di El Shaarawy sulla destra, Pjanic per fortuna dei bianconeri riesce a intercettare il pallone e amplia il gioco su Khedira.

1′ Roma ben messa in campo in questo avvio, i giallorossi si stanno facendo vedere nella metà campo avversaria.

20.47 INIZIA LA PARTITA.

20.45 Suona l’inno della Serie A.

20.40 Cinque minuti al fischio d’inizio, ormai è tutto pronto.

20.38 Ricordiamo che nel pomeriggio il Napoli ha sconfitto la Sampdoria e ha allungato in testa: Juventus e Roma vogliono prontamente rispondere.

20.34 Mandzukic torna in campo nonostante i 13 punti di sutura del post Bologna. Che recupero del croato che è davvero molto combattivo. Serata importante anche per Nainggolan che ha sempre dichiarato la sua antipatia per i bianconeri.

20.32 Le due squadre stanno ultimando il proprio riscaldamento, pubblico delle grandi occasioni sugli spalti per questo imperdibile Juventus-Roma

20.30 Tra quindici minuti il fischio d’inizio.

20.28 Lo Stadium è gremito, un magnifico sold out per sostenere i bianconeri. Ambiente difficile per la Roma che però ha le carte in regola per fare la differenza.

20.26 La Juventus è riuscita a sconfiggere il Napoli ma ha perso contro il Napoli per quanto riguarda le big. La Roma ha invece perso con Inter e Napoli, ha vinto con il derby e ora cerca il colpaccio.

20.24 In settimana la Juventus ha surclassato il Genoa in Coppa Italia utilizzando le seconde linee a parte Dybala e Higuain. La Roma è invece stata eliminata dal Torino e oggi vuole immediatamente rialzarsi.

20.22 Le due squadre sono separate da tre punti in classifica ma i capitolini devono ancora recuperare il match contro la Sampdoria. Juventus seconda a quattro punti dal Napoli che nel pomeriggio ha vinto, Roma quarta e desiderosa di piazzare l’aggancio.

20.20 La Roma non ha mai fatto punti da quando la Juventus gioca in questo stadio: sette sconfitte consecutiva, alcune molto pesanti. Oggi i giallorossi sperano di invertire la rotta.

20.18 Di Francesco ha deciso di puntare su El Shaarawy dal primo minuto risparmiando Shick. Dzeko e Perotti cercheranno di bucare la rete difesa dal grande ex Szczesny.

20.16 Si fronteggeranno due tridenti. Allegri ha cambiato rispetto alle indiscrezioni della vigilia: Dybala si accomoda in panchina nonostante la bella partita disputata in Coppa Italia, recupero di Cuadrado e Mandzukic che sosterranno il Pipita in attacco. Attacco a tre stelle per mettere in difficoltà l’ottima difesa della Roma, la migliore del campionato.

20.15 Trenta minuti all’inizio della partita.

19.52 Dybala rimane in panchina,bianconeri in campo con il 4-3-3, tridente offensivo con Higuain e i recuperati Cuadrado e Mandzukic.

19.50 FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS.

Juventus XI: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic Juventus subs: Pinsoglio, Loria, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Marchisio, Bentancur, Sturaro, Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Pjaca#JuveRoma — JuventusFC (@juventusfc) December 23, 2017

19.46 FORMAZIONE UFFICIALE ROMA.

19.05 Tra poco verranno comunicate le formazioni ufficiali. Questa è l’ultima partita prima di Natale ma si tornerà in campo già in settimana per la Coppa Italia e sabato prossimo per l’ultima giornata del girone d’andata.

19.00 Cresce l’attesa per il big match. Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus-Roma. Entrambe le squadre devono rispondere alla vittoria del Napoli sulla Sampdoria mentre l’Inter ha perso con il Sassuolo. Si preannuncia un grande spettacolo.

