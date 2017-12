Giochi del Mediterraneo 2018: quando si fanno? Il calendario completo e le date. L’Italia difende il primato nel medagliere storico!

I Giochi del Mediterraneo saranno uno degli eventi sportivi più importanti del 2018: niente potrà fermare la rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il rinvio del 2017 a causa di problemi finanziari, Tarragona è pronta per ospitare la competizione che tornerà così a essere protagonista a cinque anni di distanza dall’edizione di Mersin: dal 22 giugno al 1° luglio spettacolo assicurato nella città spagnola.

L’Italia ha sempre avuto un legame particolare con i Giochi del Mediterraneo e infatti è al comando del medagliere assoluto: una vagonata di ori per la nostra Nazionale che ha staccato le grandi rivali Francia e Spagna. Gli azzurri vorranno essere protagonisti anche la prossima estate, tra Europei e Mondiali delle proprie discipline. Il programma prevede sostanzialmente gli stessi sport che siamo abituati a vedere ai Giochi con alcune aggiunte. Non è detto che tutti i big internazionali siano presenti (ci sono sempre delle defezioni) ma l’Italia non disdegnerà l’appuntamento e cercherà di dominare.

Di seguito le date e il programma dei Giochi del Mediterraneo 2018.

22 giugno – 1° luglio Giochi del Mediterraneo 2018