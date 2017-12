F1, Valtteri Bottas: “L’obiettivo per il 2018 è vincere di più. Hamilton è stato più continuo di me”

Un 2017 tra alti e bassi quello di Valtteri Bottas nel suo primo anno alla Mercedes. Tre vittorie e quattro pole il bilancio del finlandese nel Mondiale 2017 di F1 che, soprattutto nella seconda parte d’annata, non è stato all’altezza del compagno di squadra Lewis Hamilton, vincitore del titolo di quest’anno.

Aspetti evidenziati nell’intervista concessa a motorsport da Bottas, tracciando il bilancio dell’annata: “Per l’anno prossimo l’obiettivo è vincere di più. Con il sistema di punti attuale, devi vincere le gare se ti vuoi portare a casa il titolo. Le cose vanno così. Bisogna essere costanti ed il problema principale per me è che non sono riuscito ad esserlo nel corso della stagione. Ci sono state delle volte in cui sono andato molto bene ed altre in cui invece sono andato molto male. Questo è stato il motivo principale per cui Lewis (Hamilton ndr.) mi ha battuto”.

Il finnico ha dichiarato poi che avrebbe voluto lottare per il titolo anche nel suo primo anno con la Mercedes: “Ho sempre fissato i miei obiettivi molto in alto. Sapevo che quest’anno poteva essere la mia occasione per vincere il titolo. Unendomi a questa squadra, che ha dominato le ultime tre stagioni, sapevo che sarebbe stato possibile per me. Ovviamente volevo vincere il titolo, questo era il mio obiettivo, e non ci sono riuscito. Ma ho comunque ottenuto molto“.

E poi Valtteri ha valutato molto positivamente l’aver conquistato il successo nell’ultima gara ad Abu Dhabi: “Per me è davvero importante, sento di essere riuscito a migliorare tante cose a livello di guida, e sono riuscito ad essere più veloce in tante circostanze. Ad Abu Dhabi ho fatto la pole e vinto la gara, anche se Lewis stava spingendo al massimo. E’ una bella sensazione e spero di ripartire così a Melbourne. Sto ancora cercando di ridurre le mie debolezze: questo è sempre l’obiettivo, anche se non è possibile essere perfetti, è quello per cui lavoriamo”.













